Sivasspor'dan sakatlık açıklaması!

Sivaspor, Gaziantep FK maçında sakatlanan Rey Manaj için bir açıklama yaptı.



Sivasspor'un açıklaması şu şekilde;



"Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında dün sahamızda Gaziantep FK ile oynadığımız maçın 42. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Rey Manaj'a gerçekleştirilen kontrollerde, sağ arka adale kas-tendon kavşağında yırtık tespit edilmiştir.



Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.



Rey Manaj'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."





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