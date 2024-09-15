Sivasspor'dan sakatlık açıklaması!

Sivasspor, Rey Manaj'ın sakatlığı için bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor'dan sakatlık açıklaması!
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15 Eylül 2024 21:22
Sivaspor, Gaziantep FK maçında sakatlanan Rey Manaj için bir açıklama yaptı.

Sivasspor'un açıklaması şu şekilde;

"Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında dün sahamızda Gaziantep FK ile oynadığımız maçın 42. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Rey Manaj'a gerçekleştirilen kontrollerde, sağ arka adale kas-tendon kavşağında yırtık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.

Rey Manaj'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

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