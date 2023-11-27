Sivasspor'dan maç sonu hakem tepkisi: 'Adil olun!'

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahalarındaile 3-3 berabere kaldıkları maçtan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Karagöl,dedi.Oynanan futboldan memnun olduklarını belirten Karagöl, hafta içi çok iyi çalıştıkları maçtan galibiyetsiz ayrılıyor olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek,diye konuştu.Karagöl, karşılaşmanın hakemini de eleştirerek, şunları kaydetti:Maçın saatiyle ilgili de sorulan soruyu değerlendiren Karagöl, maçın saat 13.00'te oynanmasıyla ilgili federasyona başvurduklarını anımsattı.Sporcu sağlığı ve hava şartlarından dolayı maçın saatinin 13.00'te olması için federasyona talepte bulunduklarını hatırlatan Karagöl,şeklinde konuştu.Sivasspor'un maçlarını haftalardır saat 13.00'te oynadığını vurgulayan Karagöl, açıklamasını şöyle tamamladı: