Sivasspor'da sürpriz doğum günü partisi

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da, Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi Kader Keita ve Erdoğan Yeşilyurt'un doğum günü kutlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da sürpriz doğum günü partisi
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07 Kasım 2022 16:37
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncuları Kader Keita ve Erdoğan Yeşilyurt'un doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'da bulunan Demir Grup Sivasspor'da futbolcular Erdoğan Yeşilyurt ve Kader Keita için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenlendi.

İki futbolcu, hazırlanan doğum günü pastasını kesti, teknik heyet ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Açıklamada, "Erdoğan ve Keita'nın doğum günlerini kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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