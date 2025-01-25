❌ Bellona Kayserispor'da takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziksel müdahalede bulunan Stephane Bahoken, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı pic.twitter.com/RrSnXDhoPJ



— Sporxtv (@sporxtv) January 25, 2025

Süper Lig'in 21. haftasında Ömer Erdoğan'ın takımı Sivasspor, sahasında Sinan Kaloğlu'nun takımı Kayserispor'u ağırladı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi Sivasspor, 5-2'lik skorla kazandı.Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 90+2. dakikalarda Rey Manaj, 10. dakikada kendi kalesine Onurcan Piri, 45+1. dakikada Garry Rodrigues ve 77. dakikada Emrah Başsan attı. Kayserispor'un golleri 46. dakikada Duckens Nazon ve 90+1'de Boa Morte'den geldi.Kayserispor, 23. dakikada Stephane Bahoken'in kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı. Bahoken, takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya fiziki müdahalesi sonrası kırmızı kart gördü. Kayserispor, Joseph Attamah'ın 86'da kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.Sivasspor'da 5 ve 90+2. dakikalarda fileleri havalandıran Rey Manaj, altı haftalık suskunluğuna son verdi. Ev sahibi ekipte dördüncü golü atan Emrah Başsan da Sivasspor'da ilk kez gol sevinci yaşadı.Sivasspor, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi.Bu sonucun ardından Sivasspor, 23 puana yükseldi. Kayserispor, 16 puanda kaldı.Süper Lig'in bir sonraki haftasında Sivasspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.5. dakikada Emrah Başsan'ın ara pasında topla buluşan Manaj, ceza sahasına girdikten sonra topa sert vurdu. Top kaleci Onurcan Piri'nin sağından ağalara gitti.10. dakikada Rodrigues sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içinde bulunan Manaj verdi. Manaj rakibini geçtikten sonra topu Moutoussamy'ye aktardı. Moutoussamy'nin vuruşu önce kale direğine sonra kaleci Onurcan Piri'ye çarparak ağlara gitti.15. dakikada Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Manaj'ın kafa vuruşunu kaleci Onurcan Piri çizgiden çıkardı. Dönen topa Rodrigues'in kafa vuruşu kalecide kaldı.33. dakikada Ramazan Civelek'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde bulunan Mane'nin kafa vuruşunda top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.45+1. dakikada Emrah Başsan'ın ara pasında topla buluşan Manaj, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde bulunan Rodriges'in önüne bıraktı. Rodriges düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 3-0 önde tamamladı.46. dakikada Gökhan Sazdağ'ın sağ kanattan ortasında, kaleci Ali Şaşal ile savunma oyuncuları arasında seken topu kontrol eden Duckens Nazon topu sert bir vuruşla filelere gönderdi.54. dakikada sağ kanatan Gökhan Sazdağ'ın pasında topla buluşan Duckens Nazon yerden sert vurdu, top kale direğinin yanından auta gitti.67. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Duckens Nazon, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Duckens Nazon'un vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.71. dakikada Emrah Başsan'ın sağı kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Moutoussamy'in sert şutu defansa çarparak kornere gitti.77. dakikada Manaj'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emrah Başssan, kaleci Onurcan Piri'nin altından topu ağlara gönderdi.82. dakikada Cardoso'nun soldan geliştirdiği atakta ceza alanında uygun durumdaki Ailton'u topla buluşturdu. Ailton'un vuruşunda kaleci Ali Şaşal iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.82. dakikada Emrah Başsan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunu kaleci Onurcan Piri, iki hamlede kontrol etti.90+1. dakikada sağ kanattan Kayra Yılmaz'ın pasında Aylton hareketlendi, kaleci Ali Şaşal'ın üzerinden aşırttığı topu filelerle gitti.90+2. dakikada sağdan Murat Paluyi'nin uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj, meşin yuvarlağa sert vurdu, top kaleci Onurcan Piri'nin altından ağlarla buluştu.Karşılaşmayı Sivasspor 5-2 kazandı.BG Grup 4 Eylül StadyumuBurak Pakkan, Furkan Ürün, Cem ÖzbayAli Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi (Dk. 87 Ziya Erdal), Moutoussamy (Dk. 88 Oğuzhan Aksoy), Charisis, Tolga Ciğerci (Dk. 78 Poungouras), Emrah Başsan (Dk. 88 Sinan Kaya), Rodrigues Dk. 63 Efkan Bekiroğlu), ManajOnurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Yılmaz, Karami (Dk. 46 Duckens Nazon), Ramazan Civelek (Dk. 46 Ackah), Cardoso (Dk. 88 Hosseini), Mane (Dk. 71 Aylton), BahokenDk. 5, Dk. 90+2 Manaj, Dk. 10 Onurcan Piri (kendi kalesine), 45+1 Rodriges, Dk. 77 Emrah Başsan (Net Global Sivasspor), Dk. 46 Duckens Nazon, Dk.90+1 Aylton (Bellona Kayserispor)Dk. 33 Rodriges, Dk. 76 Efkan Bekiroğlu (Net Global Sivasspor), Dk. 44 Mane (Bellona Kayserispor)Dk. 23 Bahoken Dk. 86 Attamah (Bellona Kayserispor)