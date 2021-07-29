UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçında Sivasspor, sahasında Moldova ekibi Petrocub'u konuk etti.



İlk maçın ardından Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi de 1-0 kazanan Yiğidolar, adını bir üst tura yazdırdı.



Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 65. dakikada Kayode'den geldi.



Sivasspor, 3. Ön Eleme Turu'nda Gürcistan'dan Dinamo Batumi ile karşı karşıya gelecek.



16 AY SONRA TRİBÜNDELER



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda son olarak 8 Mart 2020'de Galatasaray maçını izleyen kırmızı-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 16 ay sonra tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarını destekledi.



Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.



Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada Fajr'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu takip eden Hakan Arslan'ın şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.



25. dakikada Hakan Arslan'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Sefa Yılmaz, ceza sahasında meşin yuvarlağı istediği gibi kontrol edemeyince önemli bir fırsatı değerlendiremedi.



34. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı serbest vuruşta topa hareketlenen Henrique'nin kafasından seken meşin yuvarlağı kaleci Meira kontrol etti.



35. dakikada Sandu'nun pasında ceza alanı sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Sergiu Platica'nın sert şutunda, top farklı şekilde auta çıktı.



43. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





53. dakikada Ambros'un soldan kullandığı kornerde, Rozgoniuc'un ceza alanından kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



57. dakikada Fajr'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, kale alanında seken top direğin üstünden auta gitti.



61. dakikada Sandru'nun uzak mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



65. dakikada Sivasspor, golü buldu. Uğur Çiftçi'nin soldan ceza sahasına ortasında Kayode'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.



81. dakikada Ambros'un ceza yayı civarından vuruşunda, top üstten auta çıktı.



Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül



Hakemler: Kirill Levnikov, Egor Bolkhovitin, Andrei Vereteshkin (Rusya)



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Henrique (Dk. 84 James), Felix (Dk. 62 Koray Altınay), Sefa Yılmaz (Dk. 62 Yatabare), Kayode (Dk. 89 Ziya Erdal)



Petrocub: Meira, Potirniche, Rozgoniuc (Dk. 84 Douanla), Jardan, Revenco, Sergiu Platica, Bogaciuc, Cotogoi (Dk. 71 Gulceac), Iosipoi (Dk. 8 Sandu), Mihail Platica, Ambros (Dk. 82 Vlas)



Gol: Dk. 65 Kayode (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk.10 Sandu, Dk. 77 Bogaciuc, Dk. 82 Sergiu Platica (Petrocub), Dk. 77 Koray Altınay (Demir Grup Sivasspor)







