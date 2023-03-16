UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Sivasspor ile İtalyan ekibi Fiorentina karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fiorentina 4-1 kazandı.



Sivasspor, 35. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından attığı nefis golle öne geçti. Devrenin bitimine 2 dakika kala Fiorentina, Arthur Cabral ile eşitliği sağladı.



İtalyanlar, 62. dakikada Nikola Milenkovic'in golüyle öne geçti. 78. dakikada Dimitris Goutas'ın kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı. Castrovili, 89. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.



Temsilcimizde Hakan Arslan, 82. dakikada direkt kırmızı kart gördü.



İlk maçı 1-0 kaybeden Sivasspor, bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti.



RIZA ÇALIMBAY'DAN 8 DEĞİŞİKLİK



UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı ağırlayan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, son oynanan İstanbulspor maçına göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.



Çalımbay, son oynadıkları ve Spor Toto Süper Lig'de 3-0 yenildikleri İstanbulspor maçının ilk 11'ine göre Fiorentina karşısında Alaaddin Okumuş, Camara, Ziya Erdal, Keita, Ulvestad, N'Jie, Leke James ve kart cezalısı Gradel'in yerine, Murat Paluli, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt ve Caicedo'yu oynattı.



Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Caner Osmanpaşa ve Robin Yalçın da Fiorentina maçında forma giyemedi.



FIORENTINA'DA 4 FARKLI İSİM



Konuk ekip Fiorentina'da teknik direktör Vincenzo Italiano, Serie A'da son oynadıkları Cremonese müsabakasına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.



Italiano, Cremonese maçında ilk 11'de başlattığı Sirigu, Biraghi, Barak ve Saponara'yı yedek soyundururken, Terraciano, Ranieri, Bonaventura ve Gonzalez'e ilk 11'de şans verdi.



Sakatlığı devam eden Fiorentina'nin sol beki Terzic, kadroda yer almadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada ilk tehlikeli atak Fiorentina'dan geldi. Bonaventura'nın ceza yayının gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

4. dakikada bu kez ev sahibi ekip etkili geldi. Caicedo'nun ceza yayının gerisinden şutunda top kalecinin sağından dışarıya çıktı.

5. dakikada Dodo'nun sağ kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Arthur Cabral'ın uzak direğe doğru yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

9. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol çaprazdan sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

22. dakikada Martinez Quarta'nın ceza yayına girerken vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

35. dakikada Sivasspor öne geçti. Cofie'nin pasıyla sol çaprazdan hareketlenen Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına girmeden şutunda top uzak köşede filelerle buluştu: 1-0

44. dakikada konul ekip eşitliği yakaladı. Bonaventura ile duvar pası yaparak defansın arkasına sarkan Gonzalez'in vuruşunda kaleciden seken topu Arthur Cabral filelere gönderdi: 1-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Mandragora'nın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural son anda ayaklarıyla topu kornere çeldi.

61. dakikada Ikone'nin ceza yayının gerisinden şutunda meşin yuvarlak Goutas'a çarptıktan sonra kalecinin yanından dışarıya çıktı.

62. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Mondragora'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Milenkovic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2

71. dakikada Ambrabat'ın ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

78. dakikada Fiorentina farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında Ikone'nin müdahale ettiği topu Goutas kafayla Ali Şaşal Vural'a göndermek istedi ancak meşin yuvarlak kaleciyi geçerek filelerle buluştu: 1-3

89. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Sivasspor ceza alanında topla buluşan Castrovilli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlara gitti: 1-4



Stat: 4 Eylül

Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic (Karadağ)

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 75 Yatabare), Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 66 Leke James), Charisis (Dk. 15 Ulvestad), Saiz (Dk. 75 Emre Gökay), Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo (Dk. 66 N'Jie)

Fiorentina: Terraciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta (Dk. 66 Igor), Ranieri, Mandragora, Ambrabat (Dk. 84 Bianco), Bonaventura (Dk. 84 Castrovilli), Ikone, Gonzalez (Dk. 83 Saponara), Arthur Cabral (Dk. 83 Kouame)

Kırmızı kart: Dk. 81 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Goutas, Dk. 76 Ulvestad, Dk. 90+2 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 65 Martinez Quarta, Dk. 90+2 Milenkovic (Fiorentina)

Goller: Dk. 35 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Arthur Cabral, Dk. 62 Milenkovic, Dk. 78 Goutas (Kendi kalesine), Dk. 89 Castrovilli (Fiorentina)





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