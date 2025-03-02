Sivas'ta maça "hava ambulansı" arası

Zaraspor ile Şarkışla Belediyespor futbol takımları arasında oynanan Süper Amatör Lig playoff maçına, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle bir süre ara verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivas'ta maça 'hava ambulansı' arası
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02 Mart 2025 17:01
Son güncelleme 02 Mart 2025 17:05
Sivas'ta, Süper Amatör Lig Play-Off'ta, Zaraspor ile Şarkışla Belediyespor futbol takımları arasında oynanan maça, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle bir süre ara verildi.

Zara Stadyumu'nda oynanan maçın 23. dakikasında, orta hakem Emrullah Karslı'ya, sahaya acil bir hastanın nakli için ambulans helikopterin inmesi gerektiği bildirildi.

Hakemin maçı durdurması sonrası oyuncular saha kenarına geldi ve ambulans helikopter sahaya indi.

Mide kanaması geçiren hasta Kenan Turan, ambulans helikopterle Sivas'taki bir hastaneye sevk edildi.

Tekrar başlayan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. 

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