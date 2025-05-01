Şırnak'ta amatör ligde oynanan futbol maçında kavga çıktı

Şırnak'ta amatör ligde oynanan maçta futbolcular arasında arbede yaşandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şırnak'ta amatör ligde oynanan futbol maçında kavga çıktı
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30 Nisan 2025 20:50
Son güncelleme 01 Mayıs 2025 00:21
Şırnak'ta amatör ligde oynanan maçta futbolcular arasında kavga çıktı.

Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmek için play-off'a kalma mücadelesi veren Cizre Botan Spor ile Silopigücü Gençlik ve Spor takımları, Şırnak Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Silopigücü Gençlik ve Spor takımının 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı.

Teknik ekiplerin de karıştığı kavgada kulüp yöneticileri tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Hakemler güvenlik önlemleri altında sahadan çıkarıldı.

Daha sonra Silopigücü Gençlik ve Spor takımı galibiyet sevincini taraftarlarıyla kutladı.

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