Sırbistan A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Svetislav Pesic oldu

Sırbistan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine Svetislav Pesic getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sırbistan A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Svetislav Pesic oldu
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29 Eylül 2021 17:00
Sırbistan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine basketbol dünyasının başarılı isimlerinden Svetislav Pesic getirildi.

Başkent Belgrad'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pesic, Sırbistan Basketbol Takımı'nı daha önce de çalıştırdığını anımsatarak, "Tecrübe ve bilgimi sadece takım için değil Sırbistan basketbolu için kullanacağım." dedi.

Zamanının büyük çoğunluğunu takımla geçireceğine işaret eden 72 yaşındaki Pesic, "Milli takımın profesyonel bir koça ihtiyacı vardı. Artık buradayım." diye konuştu.

Kasım'da Letonya ve Belçika ile oynanacak 2023 Dünya Şampiyonası eleme maçları için takımı çalıştırmaya hazırlanan Pesic, Bosna, Kızılyıldız, Alba Berlin, Bayern Münih, Barcelona, Valencia, Almanya ve Yugoslavya gibi önemli kulüp ve milli takımları çalıştırdı.


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