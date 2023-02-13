Sındırgılı Mehmet amca umre parasını depremzedelere bağışladı





Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yüreğil kırsal mahallesinde yaşayan Mehmet Çakırhan (74), umre için biriktirdiği parasını, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Kızılay'a bağışladı.



Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Uzman Çavuş Özgür Bilgiç'in de baba ocağının bulunduğu kırsal Yüreğil Mahallesi'nde, taziye ziyaretleri sürüyor.



Yaşanan felakete kayıtsız kalmayan Mehmet Çakırhan da deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla 10 gün sonra gideceği umre ziyaretini iptal ederek 1350 dolarını Kızılay'a bağışladı.



Deprem bölgesinde yaşananları hatırladıkça gözyaşlarını tutamayan Mehmet Çakırhan, gazetecilere, depremzedelere yardım için umreye gitmekten vazgeçtiğini söyledi.



Çakırhan, "Deprem olunca parayı buraya verdim. Kalbim beni buraya çekti. Hepsine dua ediyorum. Neler var neler, ne acılar..." dedi.



Mehmet Çakırhan'ın oğlu Halil İbrahim Çakırhan da örnek davranışı nedeniyle babası ile gurur duyduklarını, Yüreğil halkı olarak her zaman depremzedelerin yanlarında olduklarını belirtti.



Kızılay Sındırgı Şubesi Başkanı Talat Karakaya da Mehmet Çakırhan'a teşekkür ederek, "Allah kendisinden razı olsun. Umrelerin en güzelini yapacak inşallah." diye konuştu.





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