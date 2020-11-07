Sinan Vardar: 'Çok mu aradınız? Günah'

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep 3-1'lik skorla kazandı.



Fotomaç Gazetesi yazarlarından Sinan Vardar, siyah beyazlıların performansını yorumladı, işte o sözler...



"DÜŞÜNDÜRÜCÜ VE ÜZÜCÜ"



Ligde önce inişli, ardından çıkışlı bir performans gösteren Beşiktaş için dün 3 puan olmazsa olmazdı. Olmadı, kayıp da büyük oldu. Gaziantep FK, belli ki Beşiktaş'ı iyi çalışmış. Sert ve hızlı oynayarak siyahbeyazlılara fazla alan bırakmadılar. Dünkü mücadelede; sahanın yıldızları BEFAM ürünleriydi. Beşiktaş altyapısına Çanakkale'den 15 yaşında transfer ettiğimiz Oğuz Ceylan ve 16 yaşında Kıbrıs'tan altyapıya kazandığımız Kenan Özer harika oynadılar. Koca 90 dakikada ise Beşiktaş maçı biri gol üç pozisyonla bitirmesi gerçekten çok düşündürücü ve üzücü.



"ÇOK MU ARAMIŞLAR? GÜNAH..."



Dün Sergen hoca da kusura bakmasın ama oyuncu değişiklerinde sınıfta kaldı. İlk yarının belki de en iyisi Oğuzhan'ın ve Dorukhan'ın çıkması da takımın güç kaybetmesine neden oldu. Beşiktaş dün takım olarak tel tel döküldü. Sadece Larin elinden geleni yaptı, o kadar... Siyah-beyazlılar; Ersin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı gibi gözüktü ama Aboubakar'la zaten bir kişi eksikti. Larin sakatlanıp Güven Yalçın girince de Beşiktaş sayı olarak 8 kişi kalmıştı bile. Ah bir de Montero diye bir oyuncu almışlar, birim kuvveti sıfır! Ev sahibinin attığı ilk golde öyle bir çalım yedi ki markete gitti zannettim. Çok mu aramışlar, günah verilen paralara... Vida da öyle kötü oynadı ki saç-baş yoldurdu.



"SON ADAM DEĞİLDİ"



Gaziantep'te kalede de Beşiktaş'ın eski kalecisi genç denilebilecek yaşta olan Günay... Bu gençleri bedavaya gönder yerlerine bitik yabancıları kirala! Olumsuz bir şey yazmak istemiyorum, içimden de gelmiyor, kulüp zor durumda ama insan bunları görünce isyan edesi geliyor. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya gelince! Ersin'in gördüğü kırmızı kartta; genç kaleci son adam değildi. Hakemin VAR'a gitmemesi de garibime gitti.



