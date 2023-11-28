Sinan Kaloğlu: ''Penaltı yokken penaltı verildi''

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, maçın son anlarında penaltıdan faydalanamadıklarını ve galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.



Kaloğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelelerinden dolayı iki takım oyuncularını da kutladı.



Galibiyet için sahaya çıktıklarını vurgulayan Kaloğlu, "Özellikle kendi takım oyuncularımın mücadelesinden son derece memnunum. Kaybedilen iki puan var. Deplasmanda savunma ağırlıklı stratejiyle oynayan Keçiörengücü karşısında skor üstünlüğünü sağlayabilmek için her şeyi yaptık. Ama ceza sahasında biraz daha becerikli olmamız gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.



Hakem yönetimini eleştiren Kaloğlu, "Maçta geç olsa da golü bulduk ve öne geçtik. Golü daha erken bulsak, maç daha farklı olabilirdi. Penaltı olmayan bir pozisyonda penaltı verildi. Penaltıyla hiç alakası yok. Rakip penaltıdan bulduğu golle maalesef eşitliği sağladı. Daha sonrasında maçı bırakmadık. Lehimize yüzde 100 olan penaltıyı hakem Ömer hoca 2-3 dakika izledi, ilginç oldu." ifadelerini kullandı.



Kaloğlu, 90+6. dakikada kazandıkları penaltıyı Musa Çağıran'ın gole çeviremediğini hatırlatarak, "Musa, takımımızın en tecrübeli oyuncularından biri. Antrenmanlarda da penaltıları çok iyi kullanıyor. Açıkçası en tecrübeli oyuncu olduğu için onun kullanılmasını istedik. Futbolun içinde bu tip şeyler var. Şanssızlık penaltıyı kaçırdık, atsaydık maçı kazanacaktık." şeklinde konuştu.



Sinan Kaloğlu, çok sayıda sakat oyuncularının bulunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:



"Etkili oyuncularımız sakat. Bugün Özgür Çek de sakatlandı. Bunlar darbeye bağlı sakatlıklar. Amilton, Buğra Çağıran, Sambou Yatabare sakat. Tiago Rodrigues daha yeni düzeldi. Oltan Karakullukçu sakattı, aslında oyuna alarak riske ettik. Bu biraz belimizi de büküyor ama iyi gidiyoruz. Üç puan alsak daha iyi olacaktı. Ligde 7 maçtır kaybetmiyoruz. Sezon başında da kolay yenilecek bir takım olmayacağız demiştim. İki mağlubiyetimiz var. Eyüpspor maçında da hakemin rakipten yana kararları vardı. Bandırmaspor maçında 9 kişi kaldık. Onun dışında yenilmeyen bir takımız. Bugün rakip takım kalemize doğru dürüst gelmedi diyebiliriz. Penaltıyı atsak yine kazanmış olacaktık."





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