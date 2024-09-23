Simmons, Nets ile antrenman kampına "tamamen hazır"

Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın antrenman kampı için "tamamen hazır olduğu" iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Simmons, Nets ile antrenman kampına 'tamamen hazır'
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23 Eylül 2024 10:44
Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın antrenman kampı için "tamamen hazır olduğu" iddia edildi.

Bleacher Report'tan Chris Haynes, Nets forvetinin Brooklyn'in antrenman kampında tam katılımcı olacağını söyledi.

Simmons'ın menajeri, Nets forvetinin sırt ameliyatından sonra "tamamen iyileştiğini" ve Brooklyn'in 1 Ekim'de başlaması planlanan kampında yer almak için "heyecanlı" olduğunu bildirdi.

Simmons, sinir sıkışması sebebiyle geçtiğimiz Mart ayında kariyerinin ikinci sırt ameliyatını geçirmiş ve ardından sezonun geri kalanını kaçırmıştı.

28 yaşındaki oyuncu, 2022'in son takas gününde Philadelphia'dan alındığından beri takımla sadece 57 maçta forma giyebilmişti.

Avustralyalı oyuncu önceki sezon sadece 15 maçta forma giyebilmiş ve ortalama 6,1 sayı, 7,9 ribaund ve 5,7 asist üretmişti.

Simmons'ın sözleşmesinin bitimine bir yılı kalırken, kontratında alacağı 40 milyon doların üzerinde bir miktar meblağ daha bulunuyor.

Brooklyn'in normal sezonu, 25 Ekim'de Orlando Magic'e karşı oynanacak karşılaşmayla start alacak.

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