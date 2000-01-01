Simmons, Jordan ve LeBron arasındaki farkı açıkladı

Ünlü spor yorumcusu Bill Simmons, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James arasındaki farkları açıkladı.



Yazar Chuck Klosterman, sporcular arasındaki kuşak boşlukları, nostaljik basketbol davranışı ve 1992 Dream Team de dahil olmak üzere çeşitli konuları tartışmak için "The Bill Simmons Podcast'e" konuk oldu.



Simmons bir noktada farklı nesillerden oyuncuları konuştu ve özellikle Jordan ve LeBron arasındaki farklardan bahsetti. Klosterman özellikle de Jordan'ın en iyi döneminden şimdiye, LeBron'un 17. NBA sezonunu oynadığı zamanları karşılaştırmanın zor olduğunu belirtti:



"Bence hem LeBron'cular, hem de Jordan'cılar aynı argümana sahip gibi görünüyorlar, ama aslında farklı argümanları var. Jordan tarafındaki insanlar 'tüm zamanların en büyük basketbol oyuncusu' diyor ve LeBron tarafındaki insanlar da 'basketbol oyununu oynamış en iyisi' diyorlar ve bunlar aynı gibi gözükseler de, aslında farklı."



Bununla ilgili olarak, Simmons şöyle cevap verdi:



"Ben Jordan'ın istatistiklerden ve şampiyonluklardan daha fazlası olduğunu söylemiştim. Ne kadar iyi basketbol oynadığı, kişilik gücü, karizması ve ben çocukken bana hissettirdiklerinden bahsetmiştim."



"BUNDAN 20 YIL SONRAKİ OYUNCU, LeBRON'DAN İYİ OLACAK"



Daha sonra Simmons, Jordan'ı Muhammed Ali ile karşılaştırdı ve kendilerini, nesillerinin en büyük sporcuları olarak belirledi. Klosterman da bu fikre katıldı, ancak Jordan ve LeBron hakkında bir kez daha soru sordu.



"Jordan'ı tüm zamanların en büyük oyuncusu olarak yerleştiriyorsun, ancak basketbol oynamakta LeBron James'ten daha iyi kim var? İnsanların bunun aynı soru olduğunu düşündüğünü sanıyorum ve şunu açıkça söylüyorsun, LeBron'un basketbolda Jordan'dan daha iyi olduğunu, tüm bu sebepler yüzünden, fizikselliği, Jordan'dan bir şeyler alabilmiş olması avantajı sayesinde olduğunu söylüyorsun. Bundan 20 yıl sonra, basketbol oynayan yepyeni bir nesil olduğunda, o dönemin en iyi oyuncusu LeBron'dan daha iyi olacak."



İnsanlar GOAT tartışmasında açık bir favori edinmesine rağmen, mevcut oyun ve geçmiş yıllar arasındaki tüm farklılıklar göz önüne alındığında, herkes dönemleri karşılaştırmanın zor olduğunu düşünüyor.



