Brooklyn Nets tarafından serbest bırakılmasının ardından Salı günü Clippers ile ilk antrenmanına çıkan Simmons, kendisini tekrar en üst seviyede basketbol oynamaya hazır hissettiğini söyledi.



2016 NBA Draftı'nın bir numaralı seçimi olan Simmons, Çarşamba günü Memphis Grizzlies'e karşı ya da Perşembe günü Utah Jazz karşısında Clippers formasıyla sahaya çıkması bekleniyor. Son olarak 1 Şubat'ta bir maçta yer alan Simmons, uzun süredir sakatlık sorunlarıyla boğuşuyordu.



"Kendimi harika hissediyorum, oynamaya hazırım" diyen Simmons, "Yüksek seviyede basketbol oynamak istiyorum ve bunun burada gerçekleşeceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Brooklyn Nets'ten ayrılan Simmons, Doğu Konferansı'nda 19-34'lük derecesiyle 12. sırada yer alan Nets'ten, Batı Konferansı'nda 29-23 derecesiyle altıncı sırada bulunan Clippers'a takas oldu.



"Takımların şeffaf olması, beni anlaması, ihtiyaçlarımı bilmesi ve bana nasıl yardımcı olabileceklerini bilmesi işleri çok daha kolay hale getiriyor" diyen Simmons, "Burada kendimi rahat hissediyorum. Takımdaki oyuncuların çoğunu zaten tanıyorum." ifadelerini kullandı.



28 yaşındaki Simmons, Kawhi Leonard, James Harden ve Norman Powell gibi tecrübeli oyuncularla aynı takımda mücadele edecek.



"Savunmada, sahada birçok deneyimli oyuncu ile birlikte olmak farklı bir his. Bu tür oyuncularla oynamak özel olacak," diyen Simmons, "Birbirimizi sahada tanımamız çok uzun sürmeyecek." dedi.



Simmons, 2022 takas döneminde James Harden karşılığında Philadelphia 76ers'tan Brooklyn Nets'e takas olmuştu. Ancak yaşadığı sırt sakatlığı nedeniyle o sezon Kevin Durant ve Kyrie Irving ile birlikte sahaya çıkma fırsatı bulamadı.



Sakatlık sorunları nedeniyle Simmons, 2022-23 sezonunun yarısını kaçırdı ve Durant ile Irving takas edilmeden önce sahada fazla süre alamadı. Geçtiğimiz sezon yalnızca 15 maçta forma giyebildi.



Bu sezon Nets formasıyla 33 maçta 6.2 sayı ve 6.9 asist ortalamaları tutturan Simmons, 52 maçın 24'üne ilk beşte başladı.



Brooklyn Nets tarafından serbest bırakılan Simmons, sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesiyle 40 milyon dolarlık maaşını aldı ve sezon sonunda serbest oyuncu olacak.



