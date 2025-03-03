Simeone'den Real Madrid için açıklama

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçı öncesi basın toplantısında konuştu..



Başarılı teknik adam, "Büyük bir rakiple oynayacağız. Onlarla daha önce oynadığımız maçlar, bu maçı etkilemeyecektir. Bu çok önemli bir maç ve içinde pek çok ilginç şey barındıracaktır. Real Madrid'e saygı duyuyoruz ama olabilecek her şeye de hazırız." dedi.



Arjantinli teknik adam, "Bu seviyedeki maçlar ayrıntılarla doludur. Hem Real Madrid hem de biz eleme maçlarına alışkınız. Detaylar belirleyici olacaktır." sözlerini sarf etti.



Simeone, son olarak "Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir eşleşme Madrid ve İspanya için de iyi olacaktır. Biz de maçtan keyif alacağız" diye konuştu.



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk yarında Atletico Madrid, salı günü Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



