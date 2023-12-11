NBA başkanı Adam Silver'ın, uzaklaştırma cezasının sonuna yaklaşan Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant ile yakın zamanda bir görüşme yapmayı planlandığı bildirildi.



Morant, halka açık alanda ikinci kez ateşli silah göstermesi nedeniyle Haziran ayında NBA tarafından 25 maç uzaklaştırma cezasına çarptırılmıştı.



Silver bu cezayı açıklarken, Morant'ın geri dönüşe hazır olup olmadığını değerlendirme niyetinden bahsetmişti.



NBA başkanı, Morant'ın olumlu ilerleme kaydettiğini öne sürerek, şu açıklamalarda bulundu:



"Bu durumu yakından takip ediyorum. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca onun için birlikte bir program hazırlamıştık ve bildiğim kadarıyla kendisinden istenen her şeye uymuş bulunuyor."



Morant, 2022-23 sezonunda 61 maçta 26,2 sayı, 8,1 asist ve 5,9 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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