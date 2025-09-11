NBA başkanı Adam Silver, Los Angeles Clippers sahibi Steve Ballmer'ın yıldız forvet Kawhi Leonard'a üçüncü taraf üzerinden ödeme yaparak maaş tavanı kurallarını ihlal ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın aceleye getirilmeyeceğini belirtti.Silver, Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında,ifadelerini kullandı.Gazeteci Pablo Torre'nin "Pablo Torre Finds Out" adlı podcastinde açıkladığı belgeler, Ballmer'ın Eylül 2021'de çevre dostu girişim Aspiration'a 50 milyon dolarlık kişisel yatırım yaptığını ortaya koydu. Nisan 2022'de Kawhi Leonard, şirketle dört yıl boyunca kendisine toplam 28 milyon dolar ödeyecek bir pazarlama anlaşmasına imza attı. Eski bir Aspiration çalışanı, Leonard'ın kontratının şirketin diğer ünlü isimlerle yaptığı anlaşmaların çok üzerinde olduğunu belirtti.Ancak Torre'nin iddiasına göre, Aspiration bu anlaşmayı hiçbir zaman kamuoyuna duyurmadı ve sözleşmede pazarlama anlaşmaları için olağandışı maddeler yer aldı. İki kez NBA Finalleri MVP'si seçilen Leonard, şirketle ilgili tüm yükümlülüklerinden hiçbir yaptırıma maruz kalmadan çekilme hakkına sahipti. Ayrıca anlaşmanın geçerliliği, altı kez All-Star seçilen Leonard'ın Clippers forması giymeye devam etmesine bağlıydı.Şirketin ayrıca Leonard'a 20 milyon dolarlık hisse senedi ödemesi öngören ikinci bir anlaşma daha yaptığı ve toplam kazancın 48 milyon dolara ulaştığı iddia edildi.Aspiration, Mart ayında iflas başvurusunda bulundu. Kurucu ortak Joseph Sanberg, yatırımcıları ve kredi verenleri 248 milyon dolardan fazla dolandırmakla suçlandı ve Ağustos ayında suçunu kabul etti.Clippers cephesi, Leonard'a Aspiration üzerinden yasa dışı ödeme yaparak NBA kurallarını çiğnemeye çalıştıkları iddiasını kesin bir dille reddetti. Ballmer, ESPN'e yaptığı açıklamada Sanberg tarafından dolandırıldığını söyledi. Ayrıca Leonard'ın Aspiration veya başka bir şirketle yaptığı herhangi bir anlaşmadan haberdar olmadığını belirtti.Silver, soruşturma tamamlanana kadar Ballmer veya Leonard hakkında hüküm vermekten kaçınacağını söyledi. Ancak NBA'in, delilleri değerlendirirken ve olası yaptırımlar belirlerken geniş bir yetki alanına sahip olduğunun altını çizdi.Silver,ifadelerini kullandı.