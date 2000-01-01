Silas: "Harden'ı istediği gibi yalnız bırakacağım"

Yeni Houston Rockets koçu Stephen Silas, James Harden'ı istediği şekilde yalnız bırakacağını söyledi.



Silas, antrenman kampı basın toplantısında Harden'ın Houston'da mutsuz olduğuna dair söylentiler hakkında pek konuşmasa da, bir konuda netti: Rockets bu hafta sonu kampı açtığı zaman, kendisinin orada olmasını bekliyor.



Harden'ın tercih ettiği yerin Brooklyn Nets olduğu ve Houston'dan ayrılmak istediği bildirilmişti. Ancak Rockets, süperstar oyuncuyu halen takımda kalmaya ikna edebileceklerine inanıyor.



Silas, Harden'ın şimdilik Houston'da kalacağından emin olduğunu belirtti ve "yapacağını yapması" için onu yalnız bırakacağını açıkladı:



"Onun kendini tamamen bize adayacağından eminim. Bu konuyu da burada kapatıyorum. Dediğim gibi, onu yapacağını yapması için yalnız bıraktım. Ama başladığımızda burada olacağından eminim.



Biraz kararsızlığın olduğu ve işlerin bu tür şekilde yürüdüğü durumlar olduğunda, biraz geri çekilip adamları yalnız bırakırım. Benim bakış açıma göre, iletişim şeklim 'Seni yalnız bırakıyorum' oldu ve onunla iletişimim de bu şekildeydi."



Eski MVP, Oklahoma City Thunder'dan 2012'de Houston'a geldikten sonra Rockets ile 8'inci sezonunda yer alıyor.



Harden ekiple 2017'de 2022-23 sezonu sonuna kadar bir uzatma sözleşmesi imzalamıştı.



