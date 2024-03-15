NBA efsanesi Shaquille O'Neal, ligdeki oyuncuların Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'ten, diğer efsanevi oyuncular Michael Jordan ve Kobe Bryant'tan olduğu kadar "korkmadıklarını" iddia etti.



'The BIG Podcast'in son bölümünde eski NBA guardı Mario Chalmers'ı konuk eden O'Neal, James'in tüm zamanlarının en iyi oyuncuları arasındaki yeri hakkında bir değerlendirme yaptı.



Özellikle korku faktörü hakkında konuşan Shaq, LeBron'un rakiplerine karşı MJ ve Bryant gibi korku uyandırmadığını açıkladı:



"Ben de dahil olmak üzere birçok oyuncunun 'Michael Jordan'dan korkardım' dediğini duymuştum. Mario Chalmers'ın jenerasyonundaki birçok adamın da Kobe'den korktuğunu biliyorum. Ama hiçbir oyuncunun 'LeBron'dan korkuyorum' dediğini duymadım."



MJ ve Kobe'nin, rakiplerine karşı genellikle yırtıcı bir yaklaşımda bulunarak oynadıkları, LeBron'un ise çoğunlukla bire bir oynamaktan ziyade, bütün takım arkadaşlarını oyuna dahil etme eğiliminde olduğu biliniyor.





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