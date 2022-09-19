Shamar Nicholson'dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde gündemine gelen Shamar Nicholson, çıkan haberlere açıklık getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Shamar Nicholson'dan Galatasaray açıklaması
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19 Eylül 2022 20:53
Spartak Moskova forması giyen ve Galatasaray'ın yaz transfer döneminde listesinde yer aldığı haberleri çıkan Shamar Nicholson, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından daha önce yazdığı, "Çok çalışıyorum çünkü çuvallayamam. Güvenecek kimsem yok" ifadelerinin transfer için yorumlandığı kaydedilen Nicholson, "Bu sözlerimi Spartak Moskova ya da futbol için yazmadım. Bu benim özel hayatımla ilgiliydi" ifadelerini kullandı.

Jamaikalı futbolcu, "Galatasaray'a gidecek misin?" sorusuna ise, "Hayır, bunlar doğru değil. Yalan haberler" diye cevap verdi.

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