Shakhtar evinde Rennes'i yenerek avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Shakhtar Donetsk, sahasında Rennes'i 2-1 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Shakhtar evinde Rennes'i yenerek avantajı kaptı
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16 Şubat 2023 22:49
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Shakhtar Donetsk ile Rennes karşı karşıya geldi.

Polonya'daki Wojska Polskiego Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Shakhtar Donetsk 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Maçın 11. dakikasında Kryskiv'in golüyle öne geçen Shakhtar 45+1'de Bonderenko'yla farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Rennes, Toko Ekambi'nin golüyle farkı bire indirse de aradığı golü bulamayarak sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Mücadelede Milli kalecilerimizden Doğan Alemdar ise Rennes formasıyla karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Eşleşmedeki galip tarafı belirleyecek rövanş karşılaşması ise 23 Şubat Perşembe günü Rennes'in sahasında oynanacak.

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