Shakhtar evinde Rennes'i yenerek avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Shakhtar Donetsk ile Rennes karşı karşıya geldi.



Polonya'daki Wojska Polskiego Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Shakhtar Donetsk 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Maçın 11. dakikasında Kryskiv'in golüyle öne geçen Shakhtar 45+1'de Bonderenko'yla farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı önde tamamladı.



İkinci yarıya etkili başlayan Rennes, Toko Ekambi'nin golüyle farkı bire indirse de aradığı golü bulamayarak sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.



Mücadelede Milli kalecilerimizden Doğan Alemdar ise Rennes formasıyla karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Eşleşmedeki galip tarafı belirleyecek rövanş karşılaşması ise 23 Şubat Perşembe günü Rennes'in sahasında oynanacak.





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