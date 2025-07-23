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Shakhtar Donetsk, Beşiktaş maçına hazır

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

calendar 23 Temmuz 2025 22:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Shakhtar Donetsk, Beşiktaş maçına hazır
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Tüpraş Stadı'nda, teknik direktör Arda Turan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, pas ve orta alanda top kapma çalışması yaptı.

Ukrayna ekibi, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

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