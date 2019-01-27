Sezonun ilk yarışında kazanan Ogier

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Monte Carlo'da düzenlenen ilk ayağını, Citroen Total takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.
Şampiyonanın 16 etaptan oluşan, 323,83 kilometre uzunluğundaki ilk mücadelesini, 3 saat 21 dakika 15.9 saniyede tamamlayan Ogier, kariyerinin 45. ralli zaferine ulaştı.
Hyundai Shell Mobis takımından Thierry Neuville, liderin 2.2 saniye arkasında 2'nci, Toyota Gazoo'dan Ott Tanak ise Ogier'nin 2 dakika 15.2 saniye gerisinde 3. oldu.
Üst üste 9 şampiyonluğun ardından 2013 sezonu sonunda bıraktığı WRC'ye Hyundai Shell Mobis takımıyla dönen Sebastien Loeb de 4. sırayı aldı.
Son 6 yılın şampiyonu Ogier, 29 puanla pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti. Fransız sürücüyü, 21 puanla Neuville ve 17 puanla Tanak izledi.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı, 14-17 Şubat tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek.
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Şampiyonanın 16 etaptan oluşan, 323,83 kilometre uzunluğundaki ilk mücadelesini, 3 saat 21 dakika 15.9 saniyede tamamlayan Ogier, kariyerinin 45. ralli zaferine ulaştı.
Hyundai Shell Mobis takımından Thierry Neuville, liderin 2.2 saniye arkasında 2'nci, Toyota Gazoo'dan Ott Tanak ise Ogier'nin 2 dakika 15.2 saniye gerisinde 3. oldu.
Üst üste 9 şampiyonluğun ardından 2013 sezonu sonunda bıraktığı WRC'ye Hyundai Shell Mobis takımıyla dönen Sebastien Loeb de 4. sırayı aldı.
Son 6 yılın şampiyonu Ogier, 29 puanla pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti. Fransız sürücüyü, 21 puanla Neuville ve 17 puanla Tanak izledi.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı, 14-17 Şubat tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın