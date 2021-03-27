Serkan Asan, Avcı'nın gözüne girmek istiyor

Fırtına'da yaşadığı performans düşüklüğü sonrası formayı kaptıran Serkan Asan, lige verilen milli arada sıkı çalışıyor.

, Fotoğraf; AA
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Serkan Asan, Avcı'nın gözüne girmek istiyor
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27 Mart 2021 14:00
Trabzonspor'da yaşadığı performans düşüklüğü sonrası formayı kaptıran Serkan Asan, lige verilen milli arada sıkı çalışıyor. Takımın izinli olduğu günlerde dahi bireysel program dahilinde idmanlarını sürdüren genç sağ bek, yeniden hocasının gözüne girmek istiyor.

Pereira'nın vedası, Kamil Ahmet'in sakatlığı nedeniyle savunmanın sağında tek alternatif olarak kalan Serkan Asan'ın yerine son maçlarda stoper Hüseyin Türkmen oynamıştı.



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