Serkan Asan, Avcı'nın gözüne girmek istiyor

Trabzonspor'da yaşadığı performans düşüklüğü sonrası formayı kaptıran Serkan Asan, lige verilen milli arada sıkı çalışıyor. Takımın izinli olduğu günlerde dahi bireysel program dahilinde idmanlarını sürdüren genç sağ bek, yeniden hocasının gözüne girmek istiyor.
Pereira'nın vedası, Kamil Ahmet'in sakatlığı nedeniyle savunmanın sağında tek alternatif olarak kalan Serkan Asan'ın yerine son maçlarda stoper Hüseyin Türkmen oynamıştı.
Pereira'nın vedası, Kamil Ahmet'in sakatlığı nedeniyle savunmanın sağında tek alternatif olarak kalan Serkan Asan'ın yerine son maçlarda stoper Hüseyin Türkmen oynamıştı.