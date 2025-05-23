İtalya Serie A'da şampiyon Napoli oldu.
Son hafta maçlarında Napoli, Cagliari'yi ağırlarken; Inter ise Como deplasmanına gitti.
Geçen hafta Parma ile 0-0 berabere kalmasına rağmen, Inter'in Lazio'dan 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu koruyan Napoli, Caglari'yi Scott McTominay ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
INTER'E GALİBİYET YETMEDİ
Inter ise Stefan De Vrij ve Joaquin Correa'nın golleriyle Como deplasmanında 2-0 kazanmasına karşın sezonu ikinci sırada bitirdi.
CONTE, İLK SEZONUNDA 1 PUAN FARKLA ŞAMPİYON
Antonio Conte, Napoli teknik direktörü olarak ilk sezonunda 82 puanla zafere ulaştı.
Geçen sezonun şampiyonu Inter, 81 puanla sezonu ikinci olarak noktaladı.
Son hafta maçlarında Napoli, Cagliari'yi ağırlarken; Inter ise Como deplasmanına gitti.
Geçen hafta Parma ile 0-0 berabere kalmasına rağmen, Inter'in Lazio'dan 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu koruyan Napoli, Caglari'yi Scott McTominay ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
INTER'E GALİBİYET YETMEDİ
Inter ise Stefan De Vrij ve Joaquin Correa'nın golleriyle Como deplasmanında 2-0 kazanmasına karşın sezonu ikinci sırada bitirdi.
CONTE, İLK SEZONUNDA 1 PUAN FARKLA ŞAMPİYON
Antonio Conte, Napoli teknik direktörü olarak ilk sezonunda 82 puanla zafere ulaştı.
Geçen sezonun şampiyonu Inter, 81 puanla sezonu ikinci olarak noktaladı.
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