Sergen Yalçın'ın en büyük favorisi Rıdvan Yılmaz

Sergen Yalçın formayı vermeyi planladığı 19 yaşındaki öğrencisi Rıdvan Yılmaz'a sık sık ne yapması gerektiğini söylüyor

Haber; Türkiye
Sergen Yalçın'ın en büyük favorisi Rıdvan Yılmaz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2020 11:23
Kalan sekiz maçta genç oyunculara daha çok şans vermeyi planlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bu aralar en çok ilgilendiği isimlerin arasında Rıdvan Yılmaz da yer alıyor.

Takımdan ayrılması beklenen Caner Erkin'in yerine hazırlanan 19 yaşındaki oyuncudan teknik heyet oldukça umutlu. Sergen Yalçın, idmanlarda özel olarak ilgilendiği genç oyuncuya sürekli olarak ne yapması gerektiğini söylüyor.

Savunması çok kuvvetli olan genç Rıdvan'ın hücum yönünü de geliştirmesini isteyen Sergen Hoca, öğrencisine bu konuda da ekstra mesai yaptırıyor. Abdullah Avcı'nın gönderilmesinden sonraki ilk maç olan Göztepe deplasmanında Şenol Fidan tarafından ilk 11'de başlatılan Rıdvan, karşılaşmadaki performansıyla büyük takdir toplamış ama yaşadığı sakatlık sonrası formasından uzak kalmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için