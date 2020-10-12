Sergen Yalçın'ın Atiba, Josef ve Oğuzhan kararı

Gençlerbirliği maçında Atiba, Josef ve Dorukhan'ı aynı anda 11'e yazan Sergen Yalçın, bu fikrinden vazgeçti. Başarılı hoca, savunma yönü ağır basan üç isimden Atiba ile Josef'i yan yana oynatmaya karar verdi.



ATIBA İLE JOSEF SIRAYLA HÜCUMA!

Karagümrük karşılaşmasına bu ikiliyle başlayan Yalçın, oyun içinde iki yıldızın sırayla hücuma katılmasını talep etti. İki tecrübeli isim böylece hem ekonomik oynayacak hem de yapacakları sürpriz koşularla golü kovalayacak.



MAESTRO OĞUZHAN

Sergen Yalçın'ın bu sezon en çok güvendiği isimlerin başında Oğuzhan geliyor. Geçen sezon devre arasında Feyenoord'a kiralanan 28 yaşındaki yıldızın mental anlamda kendini geliştirdiğini gözleyen Sergen hoca, Karagümrük maçında Ozi'yi oynattı. İkinci kaptandan rakip kaleye daha yakın oynaması talep edilecek.







