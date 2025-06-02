Sergen Yalçın: 'Seneye o takım, ligin favorisi olur'

LİGİN EN BAŞARILI HOCASI O İKİ İSİM



Ligin en başarılı teknik direktörlerini sıralayan Yalçın, " Okan Buruk ve Samsunspor'un hocası Thomas Reis ligin en başarılı hocaları. Başka kimse yok, diğerleri zaten olması gerektiği yerlerde" dedi.



EKSTRA PERFORMANS GÖSTEREN TEK TAKIM SAMSUNSPOR



Anadolu takımlarında küme düşmemek için mücadele verildiğini ve kümede kalmanın başarı olarak görüldüğünü söyleyen Yalçın, Samsunspor'un bu anlamda ekstra performans gösteren tek takım olduğunu dile getirdi.



