01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
2-1
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
0-4
01 Haziran
Rapid Wien-LASK
3-0
01 Haziran
Spezia-Cremonese
2-3
01 Haziran
Almeria-Tenerife
2-0
01 Haziran
Racing Santander-Granada
2-1
01 Haziran
SD Huesca-Eldense
3-2
01 Haziran
Levante-Eibar
1-0
01 Haziran
Real Oviedo-Cadiz
2-1
01 Haziran
Deportivo La Coruna-Elche
0-4
01 Haziran
Cartagena-CD Mirandes
1-3
01 Haziran
Cordoba-Albacete
1-1
01 Haziran
Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
5-4
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
1-3
01 Haziran
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
4-2
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-4
01 Haziran
Rosenborg-KFUM
1-1
01 Haziran
Molde-Viking
0-1
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
0-1
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
0-1
01 Haziran
Juventude-Gremio
0-2
02 Haziran
Flamengo-Fortaleza
1-033'
02 Haziran
Corinthians-Vitoria
0-032'
02 Haziran
Ceara-Atletico MG
0-031'
02 Haziran
Cruzeiro-Palmeiras
01:30
02 Haziran
Internacional-Fluminense
02:30
01 Haziran
Vizela-AVS Futebol SAD
2-2
01 Haziran
FC Rostov-CSKA Moskova
3-4
01 Haziran
IF Gnistan-Ilves
0-2
01 Haziran
FF Jaro-FC Inter Turku
0-1
01 Haziran
Wisla Plock-Miedz Legnica
2-0
01 Haziran
Helsingborg-Östersunds
0-0
01 Haziran
IK Oddevold-Landskrona BoIS
1-2
01 Haziran
Halmstads BK-Djurgaarden
1-0
01 Haziran
Malmö FF-Haecken
3-0
01 Haziran
Brommapojkarna-IFK Goeteborg
1-3
01 Haziran
Mjaellby-IFK Vaernamo
2-0
01 Haziran
Sirius-AIK
3-1
01 Haziran
Pohang Steelers-Gangwon
2-1
01 Haziran
Daegu FC-Gwangju
1-1
01 Haziran
Willem-Telstar
1-3

Sergen Yalçın: "Seneye o takım, ligin favorisi olur"

Sergen Yalçın, 1 Haziran günü sonlanan Trendyol Süper Lig'in genel değerlendirmesini yaptı.

calendar 01 Haziran 2025 23:47 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2025 00:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Sergen Yalçın: 'Seneye o takım, ligin favorisi olur'
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Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Bodrum FK ile oynadığı ligin son maçının ardından Ekol TV'de açıklamalarda bulundu.

"'BEN NEREDE HATA YAPTIM' DİYE SORULMALI"


Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin performansını değerlendiren Yalçın, "Beşiktaş ile ilgili de Fenerbahçe ile ilgili de bundan sonrasını konuşmak lazım. Bundan öncesini konuşmanın kimseye bir faydası olmaz. Bundan öncesini başkan ve yönetim düşünmeli. Ben nerede hata yaptım sorusunu sorup, neyi düzeltmeliyiz sorusuyla devam etmeli ve bundan sonrasını planlamalı iki camia da" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY YİNE LİGİN FAVORİSİ OLUR"

Doğru planlamaların yapılmadığı takdirde Galatasaray'ın gelecek sezonda da ligin favorisi olacağını söyleyen Yalçın, "Doğru oyuncular, gidecek oyuncular, gelecek oyuncular... Çok doğru işler yapılmak zorunda iki camiada da" ifadelerini kullandı.

TAKIMDAKİ EKSİKLER GALATASARAY'I NASIL ETKİLEYECEK?

Muslera ve Mertens'in takımdan ayrılmasının Galatasaray'ı nasıl etkileyeceği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan teknik adam, "Icardi ile de Galatasaray şampiyon oldu. İki senedir Icardi ile şampiyon oluyor Galatasaray" diyerek mevcut eksikliklerin takımı etkilemeyeceğini söyledi.

ICARDİ SENEYE GOL KRALI OLUR

Icardi'nin çapraz bağlarının koptuğunun hatırlatılması üzerine Yalçın, "Icardi kalp ameliyatı olmadı, hepimizin çapraz bağları koptu. Icardi seneye Süper Lig'de gol kralı olabilir" dedi.

LİGİN EN BAŞARILI HOCASI O İKİ İSİM

Ligin en başarılı teknik direktörlerini sıralayan Yalçın, " Okan Buruk ve Samsunspor'un hocası Thomas Reis ligin en başarılı hocaları. Başka kimse yok, diğerleri zaten olması gerektiği yerlerde" dedi.

EKSTRA PERFORMANS GÖSTEREN TEK TAKIM SAMSUNSPOR

Anadolu takımlarında küme düşmemek için mücadele verildiğini ve kümede kalmanın başarı olarak görüldüğünü söyleyen Yalçın, Samsunspor'un bu anlamda ekstra performans gösteren tek takım olduğunu dile getirdi.

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