Sergen Yalçın: 'Seneye o takım, ligin favorisi olur'

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Bodrum FK ile oynadığı ligin son maçının ardından Ekol TV'de açıklamalarda bulundu.
"'BEN NEREDE HATA YAPTIM' DİYE SORULMALI"
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin performansını değerlendiren Yalçın, "Beşiktaş ile ilgili de Fenerbahçe ile ilgili de bundan sonrasını konuşmak lazım. Bundan öncesini konuşmanın kimseye bir faydası olmaz. Bundan öncesini başkan ve yönetim düşünmeli. Ben nerede hata yaptım sorusunu sorup, neyi düzeltmeliyiz sorusuyla devam etmeli ve bundan sonrasını planlamalı iki camia da" şeklinde konuştu.
"GALATASARAY YİNE LİGİN FAVORİSİ OLUR"
Doğru planlamaların yapılmadığı takdirde Galatasaray'ın gelecek sezonda da ligin favorisi olacağını söyleyen Yalçın, "Doğru oyuncular, gidecek oyuncular, gelecek oyuncular... Çok doğru işler yapılmak zorunda iki camiada da" ifadelerini kullandı.
TAKIMDAKİ EKSİKLER GALATASARAY'I NASIL ETKİLEYECEK?
Muslera ve Mertens'in takımdan ayrılmasının Galatasaray'ı nasıl etkileyeceği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan teknik adam, "Icardi ile de Galatasaray şampiyon oldu. İki senedir Icardi ile şampiyon oluyor Galatasaray" diyerek mevcut eksikliklerin takımı etkilemeyeceğini söyledi.
ICARDİ SENEYE GOL KRALI OLUR
Icardi'nin çapraz bağlarının koptuğunun hatırlatılması üzerine Yalçın, "Icardi kalp ameliyatı olmadı, hepimizin çapraz bağları koptu. Icardi seneye Süper Lig'de gol kralı olabilir" dedi.
"'BEN NEREDE HATA YAPTIM' DİYE SORULMALI"
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin performansını değerlendiren Yalçın, "Beşiktaş ile ilgili de Fenerbahçe ile ilgili de bundan sonrasını konuşmak lazım. Bundan öncesini konuşmanın kimseye bir faydası olmaz. Bundan öncesini başkan ve yönetim düşünmeli. Ben nerede hata yaptım sorusunu sorup, neyi düzeltmeliyiz sorusuyla devam etmeli ve bundan sonrasını planlamalı iki camia da" şeklinde konuştu.
"GALATASARAY YİNE LİGİN FAVORİSİ OLUR"
Doğru planlamaların yapılmadığı takdirde Galatasaray'ın gelecek sezonda da ligin favorisi olacağını söyleyen Yalçın, "Doğru oyuncular, gidecek oyuncular, gelecek oyuncular... Çok doğru işler yapılmak zorunda iki camiada da" ifadelerini kullandı.
TAKIMDAKİ EKSİKLER GALATASARAY'I NASIL ETKİLEYECEK?
Muslera ve Mertens'in takımdan ayrılmasının Galatasaray'ı nasıl etkileyeceği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan teknik adam, "Icardi ile de Galatasaray şampiyon oldu. İki senedir Icardi ile şampiyon oluyor Galatasaray" diyerek mevcut eksikliklerin takımı etkilemeyeceğini söyledi.
ICARDİ SENEYE GOL KRALI OLUR
Icardi'nin çapraz bağlarının koptuğunun hatırlatılması üzerine Yalçın, "Icardi kalp ameliyatı olmadı, hepimizin çapraz bağları koptu. Icardi seneye Süper Lig'de gol kralı olabilir" dedi.
LİGİN EN BAŞARILI HOCASI O İKİ İSİM
Ligin en başarılı teknik direktörlerini sıralayan Yalçın, " Okan Buruk ve Samsunspor'un hocası Thomas Reis ligin en başarılı hocaları. Başka kimse yok, diğerleri zaten olması gerektiği yerlerde" dedi.
EKSTRA PERFORMANS GÖSTEREN TEK TAKIM SAMSUNSPOR
Anadolu takımlarında küme düşmemek için mücadele verildiğini ve kümede kalmanın başarı olarak görüldüğünü söyleyen Yalçın, Samsunspor'un bu anlamda ekstra performans gösteren tek takım olduğunu dile getirdi.
Ligin en başarılı teknik direktörlerini sıralayan Yalçın, " Okan Buruk ve Samsunspor'un hocası Thomas Reis ligin en başarılı hocaları. Başka kimse yok, diğerleri zaten olması gerektiği yerlerde" dedi.
EKSTRA PERFORMANS GÖSTEREN TEK TAKIM SAMSUNSPOR
Anadolu takımlarında küme düşmemek için mücadele verildiğini ve kümede kalmanın başarı olarak görüldüğünü söyleyen Yalçın, Samsunspor'un bu anlamda ekstra performans gösteren tek takım olduğunu dile getirdi.