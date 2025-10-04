Sergen Yalçın: 'Rakibe göre plan yaptık'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"ATMOSFERİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"





Yalçın, derbilerin özel bir tecrübe gerektirdiğini vurgulayarak, "Derbiler zordur. Yıllarca futbolcu ve antrenör olarak oynadık. Atmosferi, aşamaları çok iyi biliyoruz." dedi.



"RAKİBE GÖRE PLAN YAPTIK"





Deneyimli teknik adam, oyun planlarını rakibe göre şekillendirdiklerini belirtirken, Bugün oyun şeklimiz; rakibi planlayarak bir oyun belirlemeye çalıştık. Güçlü, iyi takımla oynuyoruz. Ona göre önlemler almaya çalıştık. Bu derbilerde ikili mücadeleler, ikinci toplar, temaslar, belli başlı parametreler önemli. Oyundan ondan sonra... O işlere çalıştık. Bireysel toplantılar yaptık. Rakibe göre plan yaptık. ifadelerini kullandı.