Sergen Yalçın'dan Teixeira ve 11 cevabı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Sporting ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Sergen Yalçın'ın sözleri...



İKİ MAÇ GİBİ PLANLADIK



"Sakat oyuncularımız var. 2 maç planlaması gibi yaptık. Bazı oyuncularımızın sıkıntıları var, onları İstanbul'da bıraktık. Umarım bugün biraz daha kontrollü oynayacağız. Mücadele gücü yüksek oyuncuları seçtim. İyi bir mücadele, iyi bir skor bekliyoruz"



RİSK DE ALABİLİRİZ



"Biraz daha kontrollü, fizik gücü yüksek, daha dayanıklı bir oyuncu grubu tercih ettim. Kontrollü bir oyun olabilir bugün. Duruma göre risk de alabiliriz. Bütün oyuncularımızı kullanıyoruz. İyi bir oyun, inşallah güçlü bir oyun ortaya koyarız."



LARIN SOLDA, KENAN FORVETTE



"Kenan santrforda arkası dönük daha verimli oluyor. Zaman zaman Larin'le yer değişebilirler. Alex'i beklettik, iki 90 dakika ağır olabilir ancak oyunun gidişatında sahaya sürebiliriz."



ALEX TEIXEIRA CEVABI



"Alex fizik gücünü yakalamaya başladı. Performansının da artacağını düşünüyorum. Bazen oyuncular bekler, bazen oynar. Futbolda bu var."



SERGEN YALÇIN'IN AVRUPA'DA GALİBİYETİ YOK?



Var, Avrupa'da var. Şampiyonlar Ligi'nde de olacak inşallah. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe olarak ülke puanına ciddi destek yapıp, Avrupa'da 4-5 kulübü geçip, iyi bir katkı vermek istiyoruz.





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