19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
14:30
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Sergen Yalçın'dan Tammy Abraham'a moral!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son haftalarda gol yollarında suskun kalan Tammy Abraham'a moral verdi. Deneyimli hoca, İngiliz golcüye güvenini dile getirerek baskıyı üzerinden atmasını istedi.

calendar 19 Eylül 2025 10:31
Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan Tammy Abraham'a moral!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tammy Abraham, sezona hızlı bir giriş yapsa da son haftalarda istediği performansı sergileyemiyor.

Siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 5 maçta 6 kez fileleri havalandıran İngiliz golcü, taraftarın büyük beğenisini toplamıştı. Ancak 27 yaşındaki santrfor, son dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

GOL HASRETİ


UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lozan'a karşı sessiz kalan Abraham, Süper Lig'de oynanan Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında da net pozisyonları gole çeviremedi. Tecrübeli futbolcu son golünü 17 Ağustos'ta Eyüpspor karşısında penaltıdan kaydetmişti. O tarihten bu yana gol orucunu bozamayan İngiliz yıldız, beklentilerin uzağında kaldı.

SERGEN YALÇIN'DAN MORAL

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, performansındaki düşüş nedeniyle Abraham ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Yalçın daha önce de Başakşehir maçı öncesi Cengiz Ünder'le konuşarak, moral verdiği oyuncusundan galibiyet golünü almıştı.

"HEPİMİZ SANA GÜVENİYORUZ"

Abraham'a güven telkin eden Yalçın'ın, "Kariyerin ve kaliten ortada. Beşiktaş seni bu yüzden transfer etti. Ancak son dönemde üzerindeki baskı yüzünden istediğin vuruşları yapamadın. Sezona nasıl başladığını da unutma. Hepimiz sana inanıyoruz, önümüzdeki maçlarda çok daha etkili olacağına eminim" sözleriyle oyuncusuna destek olduğu aktarıldı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.