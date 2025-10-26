27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mücadele öncesinde konuşan Yalçın, "Maçlara göre bazen farklı sistemlerle oynamak zorunda kalıyoruz. Şu ana kadar ki süreçte çok erteleme maçları araya girdiği için 6-7 oyuncu farklı oynattık. Bu da farklı oyun sistemleriyle oynamamıza neden oldu. Konya maçını öyle oynansın istediğimiz için öyle oldu. 3 puan yazılması gereken maçtı. Psikolojisi zor maçtı. Önemli olan 3 puandı. Konya maçının öyle olmasını biz istedik." dedi.

Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Rafa Silva ile ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Rafa Silva, bizim çok önemli bir oyuncumuz ama son performansları beklentilerin çok altında. Oyun performans oyunu." ifadelerini kullandı.

Oyun planı ile ilgili konuşan deneyimli hoca, "4-1-4-1 gibi, 4-3-3 gibi düşünebilirsiniz. Cerny'i daha merkeze aldık. Kenarda Bilal döndü. Cengiz'in, Tammy'nin performansları önemli. Daha ofansif bir kadro. Oyunun kontrolü bizde olsun istiyoruz. Bakalım, planlarımız olumlu yansır sahaya." sözlerini sarf etti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
