01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
2-1
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
0-4
01 Haziran
Rapid Wien-LASK
3-0
01 Haziran
Spezia-Cremonese
2-3
01 Haziran
Almeria-Tenerife
2-0
01 Haziran
Racing Santander-Granada
2-1
01 Haziran
SD Huesca-Eldense
3-2
01 Haziran
Levante-Eibar
1-0
01 Haziran
Real Oviedo-Cadiz
2-1
01 Haziran
Deportivo La Coruna-Elche
0-4
01 Haziran
Cartagena-CD Mirandes
1-3
01 Haziran
Cordoba-Albacete
1-1
01 Haziran
Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
5-4
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
1-3
01 Haziran
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
4-2
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Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-4
01 Haziran
Rosenborg-KFUM
1-1
01 Haziran
Molde-Viking
0-1
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
0-190'
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
0-1
01 Haziran
Juventude-Gremio
0-2
02 Haziran
Flamengo-Fortaleza
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02 Haziran
Corinthians-Vitoria
0-031'
02 Haziran
Ceara-Atletico MG
0-030'
02 Haziran
Cruzeiro-Palmeiras
01:30
02 Haziran
Internacional-Fluminense
02:30
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Vizela-AVS Futebol SAD
2-2
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FC Rostov-CSKA Moskova
3-4
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IF Gnistan-Ilves
0-2
01 Haziran
FF Jaro-FC Inter Turku
0-1
01 Haziran
Wisla Plock-Miedz Legnica
2-0
01 Haziran
Helsingborg-Östersunds
0-0
01 Haziran
IK Oddevold-Landskrona BoIS
1-2
01 Haziran
Halmstads BK-Djurgaarden
1-0
01 Haziran
Malmö FF-Haecken
3-0
01 Haziran
Brommapojkarna-IFK Goeteborg
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Mjaellby-IFK Vaernamo
2-0
01 Haziran
Sirius-AIK
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Pohang Steelers-Gangwon
2-1
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Daegu FC-Gwangju
1-1
01 Haziran
Willem-Telstar
1-3

Sergen Yalçın'dan Mourinho yorumu!

Sergen Yalçın, canlı yayında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

calendar 02 Haziran 2025 00:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan Mourinho yorumu!
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Sergen Yalçın, Süper Lig'in son haftasının ardından Ekol TV'de açıklamalarda bulundu.

Yalçın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili önemli ifadeler kullandı.


İşte Sergen Yalçın'ın o sözleri:

"Memnunlarsa devam edebilirler, o kendilerini ilgilendiriyor. Ağır sonuçları olabilir bu işin. Taraftar, camia boyutu var. Çok ciddi bir başarısızlık var. Birileri başarısızlığı üstlenmeli. Bunu terse çevirmek için bir şeyler yapmalı. Bu görüntüde şu var, kimse bir şey yapmıyor. Biz başarılıyız diyorlar o zaman. Futbolda başarısız olunca birileri gider. Teknik direktör gidebilir, başkan gidebilir. Eğer bir yerde, ciddi bir başarısızlık varsa birileri gider çünkü o başarısızlığın sorumluları vardır."

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