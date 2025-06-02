Sergen Yalçın'dan Mourinho yorumu!

Sergen Yalçın, Süper Lig'in son haftasının ardından Ekol TV'de açıklamalarda bulundu.
Yalçın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili önemli ifadeler kullandı.
İşte Sergen Yalçın'ın o sözleri:
"Memnunlarsa devam edebilirler, o kendilerini ilgilendiriyor. Ağır sonuçları olabilir bu işin. Taraftar, camia boyutu var. Çok ciddi bir başarısızlık var. Birileri başarısızlığı üstlenmeli. Bunu terse çevirmek için bir şeyler yapmalı. Bu görüntüde şu var, kimse bir şey yapmıyor. Biz başarılıyız diyorlar o zaman. Futbolda başarısız olunca birileri gider. Teknik direktör gidebilir, başkan gidebilir. Eğer bir yerde, ciddi bir başarısızlık varsa birileri gider çünkü o başarısızlığın sorumluları vardır."
Yalçın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili önemli ifadeler kullandı.
İşte Sergen Yalçın'ın o sözleri:
"Memnunlarsa devam edebilirler, o kendilerini ilgilendiriyor. Ağır sonuçları olabilir bu işin. Taraftar, camia boyutu var. Çok ciddi bir başarısızlık var. Birileri başarısızlığı üstlenmeli. Bunu terse çevirmek için bir şeyler yapmalı. Bu görüntüde şu var, kimse bir şey yapmıyor. Biz başarılıyız diyorlar o zaman. Futbolda başarısız olunca birileri gider. Teknik direktör gidebilir, başkan gidebilir. Eğer bir yerde, ciddi bir başarısızlık varsa birileri gider çünkü o başarısızlığın sorumluları vardır."