29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
14:30
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure'ye özel talimat!

Yeni transferlerin de dönüşüyle birlikte Beşiktaş ideale yakın bir 11'le sahaya çıkacak. Teknik direktör Sergen Yalçın taktik antrenmanlarda hücum organizasyonları üzerinde durdu.

Beşiktaş'ta statü gereği Kayserispor karşısında forma giyemeyen 8 yeni transfer, Kocaelispor maçında şans bekleyecek.

Erteleme maçında Kayserispor karşısında statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut, görev yapamamıştı.

HÜCUM ANTRENMANI


Söz konusu futbolcular teknik heyetin görev vermesi halindeki sahadaki yerlerini alabilecek. Oyuncularını yüksek tempoda çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmanlarda hücum organizasyonları üzerinde durdu. Tecrübeli çalıştırıcı Rafa Silva ve Tammy Abraham'a savunma arkasına koşu yapmalarını istedi.

EL BILAL'E ÖZEL TALİMAT

Sergen Yalçın, Başakşehir karşısında plaseyle harika bir gole imza atan ve antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle dikkat çeken El Bilal Toure'ye atak organizasyonlarında arka direğe koşu yapması yönünde talimat verdi. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
