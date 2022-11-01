Sergen Yalçın'dan Aboubakar anısı: 'Vuruldu mu!'

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, TV 100'de canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yalçın, siyah-beyazlılarda şampiyonluk yaşadığı 2020-2021 sezonunda, ligin son haftalarına doğru forma giymeyen Vincent Aboubakar ile ilgili anısını anlattı.



"Aboubakar gerçekten sakat mıydı?" sorusuna "Bilemiyorum onu çok. Bence o kadar ağır sakat değildi. Oynayamayacak kadar sakat değildi. Sakatlığı vardı, belki 2-3 maç oynayamayacak kadar ama 12 maç falan değildi." diye cevap veren Yalçın, "Sivas'a maça gittik. Aboubakar'a baskı yaptılar oyna diye, bu da oynadı. Hiçbir şey yapmıyor. Dakika 44 falan oldu, bir pozisyon oldu, ayağını falan tutuyor, bağırıyor, vuruldu mu gidin bakın dedim. Sakatlandım dersin içeri girersin. Öyle bir hareketler yaptı ki... Güleceğim, kameralar çekiyor, rezil olacağız. Bir dakika sonra ilk yarı bitiyor. Bunları o zamanlar konuşamıyoruz." ifadelerini kullandı.



Sergen Yalçın ayrıca, "Larin'in sakatlığı daha ağırdı ama bir hafta sonra oynadı. Welinton, Göztepe maçının ilk yarısında soyunma odasına bir geldi, bileği şiş. Oynar o dedim. Ben alçı bandaj ile oynadım şampiyonluk maçında." diye konuştu.



