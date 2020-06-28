Sergen Yalçın, Alaçatı'da tatilde

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takıma verilen 3 günlük izinde soluğu İzmir Alaçatı'da aldı.

Sergen Yalçın, Alaçatı'da tatilde
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28 Haziran 2020 13:37
Denizlispor'u 5-1 yendikten sonra Konyaspor'u da 3-0'la geçen Beşiktaş'ta moraller yerine gelmişti.

Avrupa şansını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, alınan başarılı sonuçların ardından takıma 3 gün izin verdi. Bu arayı fırsat bilen 47 yaşındaki teknik adam, tatil sezonunu açtı.

İzmir Alaçatı'ya giden Yalçın, arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda eğlenirken görüntülendi.





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