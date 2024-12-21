Serdar Topraktepe: 'Herkes formanın hakkını vermeli!'

Devre arasına bugün oynayacağı Corendon Alanyaspor maçıyla girecek olan Beşiktaş, karşılaşmadan galip ayrılarak taraftarını sevindirmeyi amaçlıyor.
Bu konuda öğrencileriyle son bir konuşma yapan Teknik Direktör Serdar Topraktepe, Alanya karşılaşmasını, "mutlaka kazanılması gereken maç" olarak tanımladı.
"HERKES FORMANIN HAKKINI VERMELİ"
Öğrencilerinden üç puan isteyen ve kulüpte yaşanan idari karmaşaya takılmamalarını vurgulayan Topraktepe, "Kulüplerde zaman zaman bu tür olaylar yaşanabilir. Ama bizim görevimiz sahada kalıp, en iyiyi yapmak... Bu sezon taraftarımızın istediklerini yapamadığımızın farkındayız. Alanya'yı yenersek onlara bir tür yılbaşı hediyesi olur. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Görev alan herkes formasının hakkını vermeli... Ben size güveniyorum. Siz de bunu boşa çıkarmayın" dediği öğrenildi.
Bu konuda öğrencileriyle son bir konuşma yapan Teknik Direktör Serdar Topraktepe, Alanya karşılaşmasını, "mutlaka kazanılması gereken maç" olarak tanımladı.
"HERKES FORMANIN HAKKINI VERMELİ"
Öğrencilerinden üç puan isteyen ve kulüpte yaşanan idari karmaşaya takılmamalarını vurgulayan Topraktepe, "Kulüplerde zaman zaman bu tür olaylar yaşanabilir. Ama bizim görevimiz sahada kalıp, en iyiyi yapmak... Bu sezon taraftarımızın istediklerini yapamadığımızın farkındayız. Alanya'yı yenersek onlara bir tür yılbaşı hediyesi olur. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Görev alan herkes formasının hakkını vermeli... Ben size güveniyorum. Siz de bunu boşa çıkarmayın" dediği öğrenildi.