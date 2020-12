Serdar Tatlı: 'Kimse kuralları öğrenmek istemiyor'

MHK Başkanı Serdar Tatlı TRTSpor'da katıldığı canlı yayında tartışılan hakem kararları, hakemlerin maç içerisindeki görevleri eğitimleri ve genel olarak hakemlik konusundaki bir çok konuda açıklamalarda bulundu.



Göreve geldiğinden bu yana ilk kez canlı yayına katılan Serdar Tatlı, genel olarak en büyük sorunun kulüpler, futbolcular, yöneticiler ve taraftarlar tarafından kuralların tam olarak bilinmeye çalışılmaması olduğunu söyledi. Tatlı sık sık hakemlerin saha içinde yaptıklarının daha sonrasında kendi içlerinde üzerinde tartışıldığını belirterek hakemlerin başarıya ulaşması için kendi kararlarını kendilerine izletilmesi gerektiğini söyledi.



Tatlı'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:



"FUTBOLDA HER KARARLA İLGİLİ HERKES AYNI KARARI VEREMEYEBİLİR"



"Ele temas edilen tüm topların el olarak değerlendirilmesini istemiyoruz. IFAB oyun kurallarıyla ilgili bir çalışma yapıyor. Bunun içerisinde VAR'la ilgili de çalışmalar yapılıyor. Tüm ülkelerde görüşler toplanıyor ve orada tartışılıyor. Protokolde yazan şeylerin bile yenilenme ihtimali var. Belki de önümüzdeki sezon yürürlüğe girecek konular var. Elle oynamalar tamamen yorum isteyen durumlardır. Kitap içerisinde hakemlere el pozisyonlarında yorum yapma şansı verilmiştir. Futbol kuralları kuraldır, her zaman yorum yapılması için şans verilmiştir. Bugün futbolun paydaşlarını yan yana getirirseniz herkes her pozisyon ile ilgili herkes kesin kararlar veremez. Futbolun sevilmesinin nedeni bu. 3. dünya ülkesine gittiğiniz zaman sokakta oynayan çocukların bile bildiği kurallar var ve yoruma açık durumlar olması nedeniyle futbol subjektif yorumlara hep açıktır."



"TOPA İLK DOKUNAN KONTROLÜ SAĞLADI OLARAK DEĞERLENDİRİLİR"



"Hangi oyuncunun ilk topla oynaması önemlidir. İlk dokunan kontrolü sağladı olarak kabul edilir. Sonra müdehale eden ona göre müdehale etmelidir. Her pozisyonun ayrı bir hikayesi vardır. Savunma oyuncusunun masum olup olmadığını izleyerek analiz yapmamız gerekir."



"FUTBOL SEYRİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



"Sezon başından beri yaptığımız eğitimlerde Uilenberg ile beraber UEFA'nın gönderdiği eğitim paketleri üzerinden inceleme yapıyoruz. İncelemelerde hakem arkadaşlara düşüncelerimizi aktarıyoruz. IFAB'ın söylediklerine de bağlı kalarak veriyoruz. Bizim ülkemizdeki futbol seyrini artırmak için ne yapmalıyız konusunu tartışıyoruz. Futbolcuların en ufak müdehelaye düdük çaldığını görüyoruz. İngiltere'nin Almanya'nın örnek verildiği konusunu inceledik. Oyunun bütün alanında hafif temas hissettiğiniz durumları oynatın dedik. Oyunun her alanında hafif temasları devam ettirmeleri gerektiğini söyledik. UEFA bile son dönemde basit penaltı olmasını istemediği görüntüleri eğitimlerine kattı. Oyunun sık kesilmemesi için önlemler alınmaya çalışıldı. Biz de sezon öncesi eğitimlerinde hakemlerden bunu istedik."



"VAR ELİNDE NET BİR KANIT VAR İSE MÜDAHİL OLUR"



"Kamuoyunun şunu bilmesi lazım, biz hakemlerimize verdiğimiz eğitimleri FIFA ve UEFA'nın talimatlarıyla yapıyoruz. Eğer elinde net bir kanıt var ise VAR'a başvurulması gerekiyor. Elinde net kanıt yoksa zaten ne değerlendirilecek. Net biçimde ortaya koyabilmeli VAR odası. Hakemlerimize hafta içerisinde yaptığımız haftasonu maçlarının analizinde VAR hakemlerimizdeki eksikliklerimizi hakemlerimize mail olarak gönderiyoruz çarşamba günleri. VAR hakemlerimizi de eksiklikleri üzerinden perşembe günleri bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz."



"VAR SAHADAKİ HAKEME YARDIMCI OLMAK İÇİN VAR"



"VAR sahadaki hakemi etkileyemez. VAR ne için orada? Yardımcı hakemler gibi orta hakeme yardımcı olmak için VAR var hakemi. VAR protokolünün içerisinde şu var: Maçın seyrini değiştirebilecek net bir kanıt varsa devreye girsin deniyor. Hakem vermiş olduğu karar konusuna inanıyorsa, kararının doğru olduğunu düşünüyorsa VAR'ın görüş belirtmesine rağmen kararında diretebilir. Hakemin kararını yönlendirmeye yetkisi yok, ona bir opsiyon tanıyıp inceleme tavsiyesinde bulunuyor."



"VAR ÖNERİDE BULUNSA BİLE KARAR HAKEMİNDİR"



"İncelemeyi orta hakem başlatır. Eğer hakem tereddüte düşerse tekrar inceleme şansına sahiptir. Hakem inceledikten sonra kararını değiştirip değiştirmeme hakkına sahiptir. Kararı orta hakem başlatır. VAR hakeme inceleme önerdiği zamanlarda bile karar sahadaki hakemindir."



"İKİNCİ SARI VE TAÇ - KORNERLERDE VAR DEVREYE GİRMEZ"



"Kale vuruşu olan pozisyona korner verildi, veya taç atışında taraf değişmesi konusunda VAR devreye girmiyor. İkinci sarı kart konusuna da VAR dahil olmuyor."



"Eğer VAR'ın elinde net kanıt varsa söyler. İzlemeye davet eder, eğer yardımcı hakemler net görememişse VAR'da görüntü bulunur izlemeye davet ediliyor."



"ELLERİN RAKİBE TEMASI KONUSUNDA DOĞRU KARARLAR VERİLİYOR"



"Geçen sezondan itibaren hakemlerimiz ellerin rakibe teması ve kullanımı konusunda bir standart yakaladı. Hakemlerimiz sarı ve kırmızı kartın ayrımı konusunda bile doğru tespitler yapabiliyor."



"Kural ihlalini gerektirebilecek bir karar olacaksa hemen VAR devreye girmelidir. Hakem kural ihlali olduğunun farkında değilse VAR devreye girer."



MHK HAFTANIN POZİSYONLARINI NASIL DEĞERLENDİRİYOR?



"4 haftalık periyotlar halinde her ay pozisyonlar online olarak değerlendiriliyor. Uilenberg de Hollanda'dan online olarak katılıyor ve pozisyonlar tartışılıyor. Pazartesi günleri de zaten bir eğitim gerçekleştiriliyor. Her an her dakika hakemlerimizle iletişim içerisindeyiz"



"Pazartesi günü Beylerbeyi'ndeki ofisimizde genel değerlendirme yapıyoruz. Maç analiz ekibimiz her kritik pozisyonu kesiyor ve bize sunuyor. Süper Lig ve 1. Lig'de analiz ekibimiz görev yapıyor. Biz onlar üzerinde değerlenirme yapıyoruz ve Pazartesi genel değerlendirme yapıyoruz. Eğer farklı bir kanaatimiz varsa, hakemlerimizin öğrenmesi gereken bir durum varsa bunları onlarla paylaşıyoruz."



"HAKEMLERİMİZİN KENDİ POZİSYONLARINI İZLEMESİ LAZIM"



"Sezon başında göreve geldiğimizde pozisyonlarla ilgili tartıştık, biz eğitimimizi kendi içimizde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hakem arkadaşlarımın saha içerisindeki pozisyonlarında onlarla konuşmazsam başarı sağlayamayız. Biz açık ve şeffaf olmalıyız. Hakemlerimizin saha içerisinde verdiği kararlar üzerinden eğitim yapmalıyız, ancak böyle başarıya ulaşabiliriz. Hakemimiz sahada verdiği kararın doğru veya yanlış olduğunun farkına varamayabilir. Daha geliştirmeye yönelik tavsiyelerle ancak iyi eğitim verebiliriz. Biz kritik ve spesifik pozisyonları seçiyoruz, hakem değil pozisyon seçebiliyoruz. En üstteki hakemin de en az maç yöneten hakemimizin de pozisyonları gelebiliyor."



"HERKES KURALLARI NET OLARAK BİLSE BELKİ DE TARTIŞILMAYACAK"



"Diğer ülkelerde de kriterler tartışılıyor. Biz hakemlerimizden dünyadan farklı bir uygulama istemiyoruz. VAR protokolünde ne varsa onun uygulanması için çabalıyoruz. Bizden önce görev yapan MHK kurulları da bunu böyle istiyordur."



"VAR uygulanan tüm ülkelerde VAR tartışılıyor. O yüzden tartışılan pozisyonlardaki problemlerden bir tanesi VAR'ın genel işleyişinin tam olarak bilinmemesinden kaynaklanıyor. Herkes net olarak bilse belki de bu kadar çok VAR tartışılmayacak."



"21 KULÜPTEN 5'İ BİZDEN KURAL EĞİTİMİ İSTEDİ"



"21 takımdan 5'i bize kurallar konusunda talep geldi. Genel kurallar ve VAR ile ilgili biz sadece 5 kulübümüze eğitimci gönderip eğitim verdik. Burada önemli olan futbolcuların ve teknik heyetin eğitim almasıdır. Eğitimci arkadaşlarla sonrasında konuşuyoruz, eğitim alan futbolcularımızın da duyarsız kaldığı bilgisini alıyorum. Kuralları kimse öğrenmek istemiyor. Yönetici, taraftar, kulüpler kimse kuralları öğrenmek istemiyor. Futbolcular eğitimleri alırken bir an evvel bitsin gözüyle bakıyor. Biz açığız, isteyen herkese oyun kurallarıyla ilgili her zaman açığız yeter ki bize talep gelsin."



"VAR KAYITLARININ KAMUOYU İLE PAYLAŞILMASI MÜMKÜN DEĞİL"



"Zaman zaman ben VAR kayıtlarını dinledim. VAR kayıtlarının açıklanmaması konusunda IFAB'ın tavsiyesi var. VAR kayıtlarını dinlediğim zamanlar oldu. VAR kayıtlarının sızdırılması teknik olarak mümkün değil."