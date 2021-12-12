Serdar Saatçı: 'Şeref'imizle oynayıp Hakkı'mızla kazandık'

Beşiktaş altyapısından yetişen 18 yaşındaki genç stoper Serdar Saatçı, Kayserispor'u geriden gelip 4-2 yendikleri maçın ardından konuştu.



Maçı değerlendiren Serdar Saatçı, "Maçın içinde böyle enteresan duygular oldu.G eri düştük. Geri düştüğümüzde asla pes etmedik. Çok çabaladık. Bu güzel taraftarımıza, bu güzel galibiyeti verebilmek ve ay yıldızlı formamızın hakkını verebilmek için elimizden geleni vermeye çalıştık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Tüm takım arkadaşlarım ilk dakikadan son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadı." dedi.



Maç içinde hakemin bir taç pozisyonuyla ilgili kararını Beşiktaş aleyhine değiştirmesiyle ilgili gelen soruya,"Bize altyapıda "Şeref'inle oyna, Hakkı'nla kazan"ı öğrettiler. Biz hakkımızla 3 puan alalım. Bize bu yakışır." cevabını verdi.





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