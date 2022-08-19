Serdar Dursun: 'Oynamak istiyorum'

Fenerbahçe'de Serdar Dursun, 2-0 kazanılan Austria Wien karşılaşmasını değerlendirdi.



Milli futbolcu, "Zor maç olacağını biliyorduk. Avrupa'daki takımların sistemi var. Austria Wien'in gücünü, biliyorduk ama buraya kazanmak için geldik. İyi bir oyun oynadık, 3-4-3 oynadık. Bazı pozisyonlarda daha iyi olabilirdim. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" dedi.



Serdar Dursun, "Hoca şans verince elimden geleni yapıyorum. Forvet olarak gol atmak, takımıma katkı sağlamak istiyorum, ben de bunları yapıyorum. Oynamak istiyorum, bakalım sezon uzun ne olacağını göreceğiz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.





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