Serdar Dursun: ''Bizim kalbimiz çelişmez''

Süper Lig'de Fenerbahçe ile cuma akşamı karşılaşan Corendon Alanyaspor'da golcü oyuncu Serdar Dursun maçın ardından Beyaz TV'ye konuştu.
Serdar Dursun, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı elinden geleni yaptığını söyleyerek çarpıcı açıklamalara da imza attı.
''KEŞKE KAZANSAYDIK''
''Farklı bir formayla rakiptin Fenerbahçe'ye. Nasıl bir duyguydu?'' şeklindeki soruya yanıt veren Serdar Dursun: "Zor, Fenerbahçe'ye karşı hele Kadıköy'de oynamak zor oluyor. Değişik duygular içindeyim. Keşke kazansaydık ama ne yazık ki yenildik. Hayırlısı olsun diyelim." dedi
''BİZİM KALBİMİZ ÇELİŞMEZ''
Muhabirin Serdar Dursun'a ''Maç öncesi taraftar seni tribüne çağırdı. Ne hissettin? Bu aynı zamanda sosyal medyada da tepki gördü. Daha önce Belhanda da aynı şeyi yapmıştı, ona da çok tepki vardı. Sana da sosyal medyada çok tepki oldu. Fenerbahçe'de oynamış, Fenerbahçeli olduğu bu kadar açık olan bir futbolcu Kadıköy'de nasıl oley çektirir diye tepkiler vardı.'' şeklindeki sorusuna da cevap veren milli oyuncu, "Herkes benim karakterimi biliyor. Nerede oynadığım farketmiyor. Alanyaspor için elimden geleni veririm. Keşke bugün goller atsaydım, kazansaydık. Ben burada geleyim, bilerek yenileyim diye bir insan, karakter değilim. Keşke kazansaydık kaybettiğimiz için üzgünüz. Taraftarla birbirimizi seviyoruz. Bunda bence bir şey yok. Taraftarın sempatisi var. Bizim de var. Bizim kalbimiz çelişmez. Bazı oyuncularda olmuş ama bizde öyle bir şey olmaz." cevabını verdi.
Serdar Dursun, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı elinden geleni yaptığını söyleyerek çarpıcı açıklamalara da imza attı.
''KEŞKE KAZANSAYDIK''
''Farklı bir formayla rakiptin Fenerbahçe'ye. Nasıl bir duyguydu?'' şeklindeki soruya yanıt veren Serdar Dursun: "Zor, Fenerbahçe'ye karşı hele Kadıköy'de oynamak zor oluyor. Değişik duygular içindeyim. Keşke kazansaydık ama ne yazık ki yenildik. Hayırlısı olsun diyelim." dedi
''BİZİM KALBİMİZ ÇELİŞMEZ''
Muhabirin Serdar Dursun'a ''Maç öncesi taraftar seni tribüne çağırdı. Ne hissettin? Bu aynı zamanda sosyal medyada da tepki gördü. Daha önce Belhanda da aynı şeyi yapmıştı, ona da çok tepki vardı. Sana da sosyal medyada çok tepki oldu. Fenerbahçe'de oynamış, Fenerbahçeli olduğu bu kadar açık olan bir futbolcu Kadıköy'de nasıl oley çektirir diye tepkiler vardı.'' şeklindeki sorusuna da cevap veren milli oyuncu, "Herkes benim karakterimi biliyor. Nerede oynadığım farketmiyor. Alanyaspor için elimden geleni veririm. Keşke bugün goller atsaydım, kazansaydık. Ben burada geleyim, bilerek yenileyim diye bir insan, karakter değilim. Keşke kazansaydık kaybettiğimiz için üzgünüz. Taraftarla birbirimizi seviyoruz. Bunda bence bir şey yok. Taraftarın sempatisi var. Bizim de var. Bizim kalbimiz çelişmez. Bazı oyuncularda olmuş ama bizde öyle bir şey olmaz." cevabını verdi.
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