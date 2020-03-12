Serdar Aziz, Lugano'nun peşinde

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, bu sezon ligde attığı 4 golle son 9 yılın en skorer stoperi oldu. Lugano, 2010- 11 sezonunda tam 8 kez fileleri havalandırmıştı.

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Serdar Aziz, Lugano'nun peşinde
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12 Mart 2020 08:15
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Vedat Muriç ve Max Kruse'nin ardından takımın en skorer ismi konumunda...

Tecrübeli stoper attığı 4 golle, Sarı-Lacivertli takımda son 9 sezonun en golcü stoper konumunda yer alıyor. Serdar Aziz, Uruguaylı defans oyuncusu Lugano'nun ardından gelen stoperler arasında en golcü stoper olarak dikkat çekiyor. Lugano 2010-11 sezonunda 8 kez fileleri havalandırmıştı.

Serdar Aziz de kalan 9 haftada gol katkısını artırarak takımına katkıda bulunmaya devam etmek istiyor. Fenerbahçe ligde başarılı sonuçlar almasa da Serdar Aziz son haftalarda başarılı grafik çiziyor.

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