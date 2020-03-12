Serdar Aziz, Lugano'nun peşinde

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Vedat Muriç ve Max Kruse'nin ardından takımın en skorer ismi konumunda...
Tecrübeli stoper attığı 4 golle, Sarı-Lacivertli takımda son 9 sezonun en golcü stoper konumunda yer alıyor. Serdar Aziz, Uruguaylı defans oyuncusu Lugano'nun ardından gelen stoperler arasında en golcü stoper olarak dikkat çekiyor. Lugano 2010-11 sezonunda 8 kez fileleri havalandırmıştı.
Serdar Aziz de kalan 9 haftada gol katkısını artırarak takımına katkıda bulunmaya devam etmek istiyor. Fenerbahçe ligde başarılı sonuçlar almasa da Serdar Aziz son haftalarda başarılı grafik çiziyor.
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Tecrübeli stoper attığı 4 golle, Sarı-Lacivertli takımda son 9 sezonun en golcü stoper konumunda yer alıyor. Serdar Aziz, Uruguaylı defans oyuncusu Lugano'nun ardından gelen stoperler arasında en golcü stoper olarak dikkat çekiyor. Lugano 2010-11 sezonunda 8 kez fileleri havalandırmıştı.
Serdar Aziz de kalan 9 haftada gol katkısını artırarak takımına katkıda bulunmaya devam etmek istiyor. Fenerbahçe ligde başarılı sonuçlar almasa da Serdar Aziz son haftalarda başarılı grafik çiziyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın