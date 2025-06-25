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Serdal Adalı: "Sizinle gurur duyuyoruz"

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'ya 4-1 yenildi ve mutlu sona ulaşan taraf Sarı-Lacivertliler oldu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise mücadelenin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

calendar 25 Haziran 2025 23:15
Serdal Adalı: 'Sizinle gurur duyuyoruz'
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 84-68 mağlup oldu ve seride 4-1 geri düşerek şampiyonluğu kaçırdı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklama;


"Bu sezon bize büyük mutluluklar yaşatan, iç sahada galibiyet rekorları kıran, sezon finaline yükselen, Beşiktaş armasını en iyi şekilde temsil eden basketbol takımımız, övgülerin en büyüğünü hak ediyor.

İnanan, savaşan, birbiri için oynayan karakterler bir araya geldiğinde neleri başarabileceğimizi gören basketbol takımımızı, oyuncularımızı, basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Özkan Arseven ve basketbol icra kurulumuzu, genel menajerimiz Nedim Yücel'i, başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ve teknik heyetimizi, emeği geçen herkesi kutluyor, Beşiktaş taraftarına yaşattıkları heyecan ve mutluluk için teşekkür ediyorum.

İç sahada, deplasmanda her maçta takımımıza güç veren, bu takımı desteklemekten asla vazgeçmeyen taraftarımız övgünün, teşekkürün en büyüğünü hak ediyor.

Basketbolda yeniden başlayan yükselişimizi devam ettirmek için gereken neyse yapacağız. Önümüzdeki sezon da yine şampiyonluk parolasıyla parkede olacağız.

Sizinle gurur duyuyoruz!"


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