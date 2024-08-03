Serdal Adalı'dan Galatasaray'a gönderme!

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve son seçimdeki başkan adayı Serdal Adalı, Süper Kupa karşılaşmasının ardından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdal Adalı'dan Galatasaray'a gönderme!
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03 Ağustos 2024 23:04
Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve son seçimdeki başkan adayı Serdal Adalı, Süper Kupa'da Galatasaray karşısındaki 5-0'lık skor sonrası bir paylaşımda bulundu.

Serdal Adalı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Kupayı almaktan sıkıldık" diyenlere farklı tarife uygulayan, "şerefli ikinciliklerinin" müsebbibine tarihin en ağır hezimetlerinden birini yaşatan Beşiktaşımızı tebrik ediyor, bu görkemli galibiyetle başlayan sezonun şampiyonlukla sonuçlanacağına yürekten inanıyorum... Beşiktaş ve Beşiktaşlı böyle günlere layıktır. İyi ki seninleyiz şanlı Beşiktaş!"

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