Şenol Güneş'ten sürpriz ziyaret!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezine ziyarette bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Şenol Güneş'ten sürpriz ziyaret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Eylül 2024 18:33
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezini ziyaret etti.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güneş, iş adamı Naci Orhan ve beraberindekilerle merkezde bir araya geldi.

Orhan ve yetkililerle merkezi gezen Güneş, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Günün anısına Orhan, teknik direktör Güneş'e hediye takdim etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery