Şenol Güneş'ten Eric Bailly kararı!

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Eric Bailly için kararını verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Şenol Güneş'ten Eric Bailly kararı!
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24 Eylül 2023 12:46
Beşiktaş, henüz ligde istediği ivmeyi yakalayamadı. Kayserispor maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçmek isteyen Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş merak edilen kararını verdi.

Kara Kartal'ın son transferlerinden olan Eric Bailly, Beşiktaş formasıyla açılışı UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge karşısında yapmıştı. Belçika temsilcisi karşısında 84 dakika sahada kalan Fildişi Sahilli stoper, ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekmişti.

GÖRÜŞLERİ DEĞİŞTİRDİ

Takımdaki birçok Afrikalı futbolcunun Ocak ayındaki Afrika Uluslar Kupası'na katılacak olması ve Siyah-Beyazlılar'ı lig ortasında yalnız bırakma durumunun doğacağı için taraftarlar, Bailly hamlesine soğuk bakmıştı. Sosyal medyada yapılan yorumlar, Bailly'nin alınmaması üzerineydi. Ancak tüm bunlar Brugge karşılaşmasıyla değişti.



EKSTRA İDMANLAR DA YAPTI

Deneyimli ismin performansı, teknik ekip gibi taraftarları da memnun etti. Bailly, başarılı oyununun karşılığını bugün alacak. Kayserispor karşısında Beşiktaş'ın stoper hattında Omar Colley'le beraber Bailly'nin oynaması bekleniyor. Takım antrenmanlarına ek olarak bireysel çalışmalar da yapan başarılı isim, Kayserispor karşısına tam hazır olarak çıkacak. 

 
 

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