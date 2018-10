Şenol Güneş: Pepe, Ljajic ve Babel Genk maçında yok

GENK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TAKIM

BİREYSEL OLARAK BAZILARI YETERLİ DEĞİL

KENDİMİZE İNANIRSAK HER SONUCU ALABİLİRİZ

"BİZ, BU OYUNUN ÜSTÜNE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

VIDA YARIN KESİN OYNAYACAK

ADRIANO DA YOK

İLK 11'İMİZİ BEN DE BİLMİYORUM

- GÖKHAN GÖNÜL'ÜN AÇIKLAMALARI

"SONUÇ KADAR OYUN DA ÇOK ÖNEMLİ"

"BİZE DÜŞEN, VERİLEN GÖREVİ YAPMAK"

"HER FUTBOLCU SAHAYA ÇIKINCI HIRSLI OLUR"





Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı futbolcu Gökhan Gönül, Genk maçından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı."Medel her yerde oynuyor. Sağ bek, sol bek, stoper, orta saha. Yarın nerede oynatmayı düşünüyorsunuz?"Santrfor."Sağ bek ve forvette oyuncu önceliğimizdi. Elde kalan oyuncuların gitmesi şartıyla. Negredo, Vagner, Mustafa, sayısı fazla olurdu. Alamadık. Negredo gitti. Elde Vagner var. Sayısal fazlalık var ama verimsel olarak sıkıntımız var. Alınan oyuncu ne kadar verimli olacak. Vagner, yetenekleri itibarıyle çok iyi.Mustafa da çalışkan. Güven genç. Larin de genç, çalışkan ama eksikleri olan bir oyuncu. Burada bir sorun var. Elimdeki oyuncular tamamen kötü değil. Oyuncuları beğenmiyor değilim. İyi oynamayınca söyleyeceğiz."Genk'in önemli bir takım olduğunu vurgulayan Güneş, "Bizim yarın maçımız var. Avrupa ekibiyle oynayacağımız bir maç önemlidir. Genk önemli bir takım. Avrupa'da oyun formatıyla en iyi takımlardan bir tanesi. Gruptaki her takımın 3 puanı var. Bu iki maç önemli. Her maçı kazanmak istiyoruz.Her maçı kazanacak gücümüz var. Değişik bir format vardı. İlk yarı iyi, ikinci yarı kötü. İlk yarı kötü, ikinci yarı iyi. Sıkıntılar bizi etkiliyor. Diğer mazeretler ne olursa olsun, sahaya çıkan her oyuncu en iyi oyunu oynamalı. Fakat, bazı faktörler etkileyecektir" dedi.Bireysel performans olarak bazı futbolcuların beklentilerin altında kaldığının altını çizen Güneş, "Transferi geç olan, milli takımdan gelenler, dinlenme süresi azalanlar, dalgalanmalar oluyor. Bireysel performans olarak düşündüğümüzün altında olan oyuncular var. Gökhan ile ilgili mesela, sezon başı alternatif arıyorduk.Tamamen savunmayı değiştirdik. Oynadığımız oyunun üstünlüğü skora yansımadı son maçta, sonra goller yedik. Penaltı girmedi, sonra değişti. Göztepe maçında ilk yarı iyiydi. Daha çok pozisyon üretmemiz lazım. Yediğimiz golden sonra, ikinci gol ile birlikte tamamen demoralize olduk. Bu doğru değil, bunu yenmemiz lazım. Oyuncu değişiklikleri, sonuç vermeyince eleştirilir, olur" şeklinde konuştu.Beşiktaş'ın mevcut haliyle de Genk'i yenebilecek bir takım olduğunu ifade den Güneş, "Geriye bakmayacağız, önümüze bakacağız. Geriye bakarsak önümüzü göremeyiz. Kazansak fark bir puan olacaktı ki biz tüm maçları kazanıp lider de olabilirdik. Tüm taraftarlar size güveniyorsa siz de kendinize güvendiğinizde bu sonucu elde ederiz dedim oyunculara. Yarın zor bir maç olacak. Baskıyı iyi yapabilirsek daha başarılı oluruz. Sarpsborg bunu Genk karşısında iyi yaptı. İyi oynayan, topa sahip olan bir ekip. Yarın kazanırsak hem moral, hem puan açısından daha iyi olur. Bu takımın her maçı kazanacak gücü var. Bu ligde şampiyon olma gücümüz var. Bunu başaramayınca üzülüyoruz, moralimiz bozuluyor. Sahadaki tüm oyuncular takımın için savaşacaktır, dalgalanmalar olduğunu kabul ediyorum. Burada adımı oyuncu ve ben atacağız. En iyi kadro elimizde. Eksikler, gidenler, gelenler oldu. Bu halimizle de kazanabilecek gücümüz var. İnşallah yarından itibaren bunu devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı."Biz, bu oynadığımız oyunun üstüne çıkmak istiyoruz. Grupta Genk iyi bir takım. Malmö ve Sarpsborg daha geride. Fakat, Malmö'ye kaybettik. Yarın kazanarak daha avantajlı bir konuma geçmek istiyoruz. Geçmişte kazandığımız, kaybettiğimiz maçlar üzerinden takımı bir yere oturtmak istemiyorum.. Bazen iyi başlar iyi devam eder. Bazen kötü başlar, iyi gider. Şu an oyun olarak düşüş içerisinde değiliz.""Bizim geçen sene Pepe Tosic oyunuyordu. Pepe ve Vida düşünürken, Pepe yarın kesin yok. Vida kesin oynayacak. Yanında kim oynayacak onu bakacağız. Adriano idmana çıktı, ne kadar oynayacak bilmiyoruz. Göztepe maçında o pozisyonda bazı oyuncular öne gitti, bazıları geride kaldı. Hepsi öne gitse ofsayt olacak ve o gol gelmeyecekti."Son Göztepe maçında eksiklerden dolayı tamamen defansı değiştirdik.yağında ağrı vardı. Bugün kim nedir, ne değildir bakacağız. Ufak tefek sakatlıklarımız oldu. Kamuoyuna yanlış bilgilendirme yapıp 16 oyuncu dediler""Oyun olarak ne üretiyoruz, sonuca nasıl yansıyor. Buna bakmak lazım. Oyuncunun yüzde 100'ünü vermesi lazım. Oyuncu tepki gösteriyorsa düşündüğü performansı gösteremiyordur. Oynamadığı zaman mutsuz olur, oynayınca da kendine güvensizliği olur. Kötü oynadığı zaman. Sahamızda Antalya'ya, en çok pozisyona girdiğimiz maçı kaybettik. Deplasmanda kazanabileceğimiz maçları kaybettik. Oyuncularım güvenli oynuyordu. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Basit goller yedik. Beklentiler büyük, beklentilere yanıt verememin ezikliği oluyor. Biz artık daha çok kazanan, kazanmak için savaşan bir takım görüntüsü vermek zorundayız. Caner iyiyken düşüş yaşadı, hiç bilinmeyen şekilde. Adriano yok, rahatsızlığımız var. Şimdi yapmamız gereken oyuncuların moralini ve performansını yükseltmek""İlk 11'i şu an ben de bilmiyorum. Gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Kayıp 3 puanı, Malmö'de beklemiyorum. O halde bile kazanacağımız maçtı. Rakip bizden üstün oynayıp kazanmadı. Herkesin beklediği oyun olmasa bile o oyun kazanmaya yetecek bir oyundu. Bu 2 maç çok önemli. Kaybettiğimiz Malmö maçını kazanmalıyız. Burada rahat bir galibiyet aldık Sarspborg'a karşı ama orada daha iyi oynuyorlar. Avrupa'da ve ligde yenilgisiz olan Genk'i evlerinde yendiler. Genk, çok iyi bir takım."Futbolda iyi oyuna da ihtiyaç olduğunu ifade eden Gökhan, "Sonuç anlamında, dalgalanmalar yaşıyoruz bu sezon. Bizim ihtiyacımız olan gelecek adına, özgüven için bütünleşmek adına oynayacağımız bu tip bazı maçlar var. Bu maçlarda sadece galibiyet, sonuç değil iyi oyuna da ihtiyaç var. Yarın da böyle bir maça çıkacağız. Sonuç anlamında değil iyi oyunla da maçtan galibiyetle ayrılırız" dedi." şeklindeki soruyu da yanıtlayan Gökhan, "Futbolda, sonuca göre konuşuluyor her şey, özellikle ülkemizde. Kazanınca takım olarak iyi oynuyoruz, kaybedince bireyselden en tepeye kadar eleştiriliyoruz. Baktığınız zaman liderle aramızdaki puan farkı kaç,, daha sezon başındayız. Hocamız gerekli tedbirleri deniyor, çalıştırıyor. Antrenmanları da ona göre yapıyoruz. Bazen bireysel hatalar yapılıyor. Bizim bu durumda olmamızın, sizin de böyle konuşmanızın sebebi bu" ifadelerini kullandı.Gökhan, "Bu taktik, teknik, bireysel performans olaylarına girmek istemiyorum. Bize düşen hocamızın verdiği taktikleri yerine getirmek. Bazen işler farklı gelişir, düşündüğünüz gibi gelişmez olaylar ve hatalar yaparsınız. Bu konuda yorum yapmak bana düşmez" şeklinde konuştu.Gökhan Gönül,orusuna ise şu şekilde cevap verdi; "Sahaya çıktığı zaman o hırsı yaşamayan futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Futbol orada oynandı, bitti değil. Mağlubiyet yaşayınca biz daha çok mutlu olacağız. Ben zannetmiyorum, sahaya çıkacak, şov yapacak, gününü gün edecek. Böyle bir futbolcu yok. Farklı yerlerde görebilirsiniz bunu. Bütün futbolcular, üzüntüsünü, hırsını daha fazla gösteriyor. Bizim takımdaki bütün futbolcular hırsını, azmini gösteriyor."