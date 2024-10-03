Şenol Güneş'in hücumdaki imha timi hazır!

Sezona üst üste 5 beraberlikle başlayan, ardından Konyaspor galibiyetiyle hasreti bitiren Trabzonspor, milli araya 2'de 2 yaparak girmeyi hedefliyor. Cumartesi günü rakip Hatayspor...
DEPLASMANDA İLK PEŞİNDE
Bordo-Mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 3 lig maçında da rakipleriyle 0-0 berabere kalmıştı. Sivasspor, Eyüp ve Gaziantep karşılaşmalarından galibiyet çıkartamayan Trabzonspor, Mersin'de oynanacak Hatayspor mücadelesinde ilk dış saha galibiyetine ulaşmak istiyor. Öte yandan Fırtına, 19 takımlı Süper Lig'de bu sezon deplasmanda gol atamayan tek ekip durumunda. Ayrıca Trabzonspor, Hatayspor deplasmanında oynadığı son 3 lig maçını da kazanamadı.
FIRTINA'NIN İMHA TİMİ
Ligde 2 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor'da, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirilmişti. Fakat tecrübeli hoca henüz etkisini gösteremedi. Bordo-Mavililer, Konya galibiyetinin moraliyle bu maça yüksek enerjiyle hazırlanırken, teknik direktör Şenol Güneş özellikle 3 oyuncusuna çok güveniyor: Banza, Visca ve Nwakaeme...
ÜÇÜ DE FARK YARATTI
Konyaspor karşılaşmasında Banza 2 kez rakip fileleri havalandırırken, Visca ceza sahası dışından müthiş bir gol atmıştı. Nwakaeme ise sergilediği performans sonrasında oyundan çıkarken tüm stadı ayağa kaldırdı. Güneş, hücum üçlüsünü Mersin'deki maçta da birlikte oynatacak. Özellikle Banza'nın rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşturulmasını isteyen başarılı teknik adam, Visca-Nwakaeme ikilisiyle de sürekli gol bölgesini zorlayacak. Bu oyuncular zaman zaman yardımcı forvet gibi kullanacak.
İKİ KİLİT HAMLESİ VAR
Özellikle ilk 20 dakikaya çok önem veren Güneş, maçın başlangıç senaryosunda baskılı oyun, önde pres ve gol istiyor. Hatayspor'un kırılgan bir takım olduğunu öğrencilerine anlatan ve erken bir gol bulmaları halinde ciddi avantaj yakalayacaklarını söyleyen Şenol hoca, milli araya mutlaka kayıpsız girmeyi hedefliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, ön tarafta Draguş ve Orsic ikilisini ise hamle olarak kullanacak.
DRAGUŞ HIRS YAPTI
Fırtına'nın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Denis Draguş, henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Şenol Güneş'in özel görüşme yaptığı ve "Kalitenin farkındayım. Ancak bunu sahada göstermek zorundasın" dediği Rumen forvet, antrenmanlarda adeta hırs yaptı. Çalışma temposuyla teknik heyeti memnun eden Draguş, Hatayspor deplasmanında mutlaka süre bulacak. Güneş'in ikinci yarıda Draguş'u oynatması bekleniyor.
ORTA SAHAYA ÇARE ARIYOR
Trabzonspor'da Hatayspor maçı öncesi hücum hattı ve savunma dörtlüsü belli. Fakat orta sahada Şenol Güneş kararsızlık yaşıyor... Savic'in sakatlığında Mendy'yi stoperde kullanan tecrübeli teknik adam, Ozan Tufan'ın da Konyaspor karşılaşmasında sakatlanmasıyla sıkıntıya girdi. Merkezde Okay'ın yeri garanti fakat yanında kimin oynayacağı net değil. Lundstram en kuvvetli aday gibi gözüküyor. Veya Mendy esas bölgesine geçip, Serdar Saatçi stoperde başlayacak. Önlerinde ise Bardhi ile Cham arasında kararsızlık var. Bardhi, son Konya maçına 11'de başlamasına rağmen etkili olamamış ve devrede kenara alınmıştı.
LUNDSTRAM ÖNE ÇIKIYOR
Cham ise sonradan girdiği maçta zaman zaman iyi gözükse de beklentileri tam anlamıyla karşılayabilmiş değil. Teknik direktör Şenol Güneş, taktik antrenmanlarda performansa göre son kararını verecek. Fakat şimdilik Lundstram formaya bir adım daha yakın duruyor.
UMUT GÜNEŞ KAYIPLARDA
Geçtiğimiz sezon başında 2.3 milyon Euro bonservisle Alanyaspor'dan transfer edilen Umut Güneş, Süper Lig'de 1 dakika bile şans bulamadı. 24 yaşındaki orta sahaya, Abdullah Avcı Avrupa'daki eleme karşılaşmalarında toplamda 82 dakika süre vermişti. Teknik direktör Şenol Güneş'in Umut'la bir konuşma yaptığı ve kendisinden beklentilerini net şekilde aktardığı öğrenildi. Orta sahada özellikle bu hafta yaşanan sıkıntı nedeniyle genç futbolcuya şans gelebilir.
DEPLASMANDA İLK PEŞİNDE
Bordo-Mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 3 lig maçında da rakipleriyle 0-0 berabere kalmıştı. Sivasspor, Eyüp ve Gaziantep karşılaşmalarından galibiyet çıkartamayan Trabzonspor, Mersin'de oynanacak Hatayspor mücadelesinde ilk dış saha galibiyetine ulaşmak istiyor. Öte yandan Fırtına, 19 takımlı Süper Lig'de bu sezon deplasmanda gol atamayan tek ekip durumunda. Ayrıca Trabzonspor, Hatayspor deplasmanında oynadığı son 3 lig maçını da kazanamadı.
FIRTINA'NIN İMHA TİMİ
Ligde 2 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor'da, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirilmişti. Fakat tecrübeli hoca henüz etkisini gösteremedi. Bordo-Mavililer, Konya galibiyetinin moraliyle bu maça yüksek enerjiyle hazırlanırken, teknik direktör Şenol Güneş özellikle 3 oyuncusuna çok güveniyor: Banza, Visca ve Nwakaeme...
ÜÇÜ DE FARK YARATTI
Konyaspor karşılaşmasında Banza 2 kez rakip fileleri havalandırırken, Visca ceza sahası dışından müthiş bir gol atmıştı. Nwakaeme ise sergilediği performans sonrasında oyundan çıkarken tüm stadı ayağa kaldırdı. Güneş, hücum üçlüsünü Mersin'deki maçta da birlikte oynatacak. Özellikle Banza'nın rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşturulmasını isteyen başarılı teknik adam, Visca-Nwakaeme ikilisiyle de sürekli gol bölgesini zorlayacak. Bu oyuncular zaman zaman yardımcı forvet gibi kullanacak.
İKİ KİLİT HAMLESİ VAR
Özellikle ilk 20 dakikaya çok önem veren Güneş, maçın başlangıç senaryosunda baskılı oyun, önde pres ve gol istiyor. Hatayspor'un kırılgan bir takım olduğunu öğrencilerine anlatan ve erken bir gol bulmaları halinde ciddi avantaj yakalayacaklarını söyleyen Şenol hoca, milli araya mutlaka kayıpsız girmeyi hedefliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, ön tarafta Draguş ve Orsic ikilisini ise hamle olarak kullanacak.
DRAGUŞ HIRS YAPTI
Fırtına'nın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Denis Draguş, henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Şenol Güneş'in özel görüşme yaptığı ve "Kalitenin farkındayım. Ancak bunu sahada göstermek zorundasın" dediği Rumen forvet, antrenmanlarda adeta hırs yaptı. Çalışma temposuyla teknik heyeti memnun eden Draguş, Hatayspor deplasmanında mutlaka süre bulacak. Güneş'in ikinci yarıda Draguş'u oynatması bekleniyor.
ORTA SAHAYA ÇARE ARIYOR
Trabzonspor'da Hatayspor maçı öncesi hücum hattı ve savunma dörtlüsü belli. Fakat orta sahada Şenol Güneş kararsızlık yaşıyor... Savic'in sakatlığında Mendy'yi stoperde kullanan tecrübeli teknik adam, Ozan Tufan'ın da Konyaspor karşılaşmasında sakatlanmasıyla sıkıntıya girdi. Merkezde Okay'ın yeri garanti fakat yanında kimin oynayacağı net değil. Lundstram en kuvvetli aday gibi gözüküyor. Veya Mendy esas bölgesine geçip, Serdar Saatçi stoperde başlayacak. Önlerinde ise Bardhi ile Cham arasında kararsızlık var. Bardhi, son Konya maçına 11'de başlamasına rağmen etkili olamamış ve devrede kenara alınmıştı.
LUNDSTRAM ÖNE ÇIKIYOR
Cham ise sonradan girdiği maçta zaman zaman iyi gözükse de beklentileri tam anlamıyla karşılayabilmiş değil. Teknik direktör Şenol Güneş, taktik antrenmanlarda performansa göre son kararını verecek. Fakat şimdilik Lundstram formaya bir adım daha yakın duruyor.
UMUT GÜNEŞ KAYIPLARDA
Geçtiğimiz sezon başında 2.3 milyon Euro bonservisle Alanyaspor'dan transfer edilen Umut Güneş, Süper Lig'de 1 dakika bile şans bulamadı. 24 yaşındaki orta sahaya, Abdullah Avcı Avrupa'daki eleme karşılaşmalarında toplamda 82 dakika süre vermişti. Teknik direktör Şenol Güneş'in Umut'la bir konuşma yaptığı ve kendisinden beklentilerini net şekilde aktardığı öğrenildi. Orta sahada özellikle bu hafta yaşanan sıkıntı nedeniyle genç futbolcuya şans gelebilir.