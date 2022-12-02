Şenol Güneş'in Beşiktaş'a imza attığı gün adını andığı tek isim Berkay Vardar'dı.



Tecrübeli teknik adam, 19 yaşındaki Berkay için, "İzlediğim maçlarda beğendim. Kafası havada oynuyor. İyi bir oyuncu" demişti. Ancak genç futbolcu, Güneş'in bu ilgisine karşılık veremedi.



ÖZEL HAYATINA DİKKAT ETMİYOR



Fiziksel olarak hem idmanlarda hem de son İstanbulspor maçında yetersiz kalan Berkay, Dünya Kupası arasındaki 9 günlük izinde de kendisine verilen bireysel idman programını aksattı. Özel hayatına da dikkat etmediği vurgulanan genç oyuncu tam anlamıyla yol ayrımında bulunuyor.



İSTANBULSPOR TALİP OLDU



İstanbulspor'un da ara transferde talip olduğu siyah beyazlı orta saha, eğer fiziksel olarak beklenen seviyeye gelmez ve yetersiz görünürse kiralık olarak başka bir takıma gönderilecek.



